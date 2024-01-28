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أستون مارتن لا تتوقع تغييرات كبيرة في مستويات الفرق خلال موسم 2024

يرى مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن مستويات المنافسة في فورمولا واحد لن تشهد "تغييرات كبيرة" في موسم 2024 نظراً لثبات القوانين.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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انطلاقة سباق أبوظبي

سيكون هذا ثالث موسم ضمن حقبة قوانين المؤثرات الأرضية الحالية. ويبدو أن الاتجاه التصميمي لسيارات الفرق وبالأخص لناحية تصميم جوانب السيارات، يسير ليصبح مماثلاً للحل الذي تتبعه ريد بُل.

وكانت هناك استثناءات ملحوظة تتمثل بسيارتي مرسيدس وفيراري، ولكن الفريقين سيدخلان بسيارتين جديدتين لموسم 2024، وستكونان على الأرجح ضمن نفس الاتجاه التصميمي المستوحى من ريد بُل.

ونظراً لعدم وجود تغييرات كبيرة في اللوائح التقنية، فإن كراك يرى بأنه سيكون "من المفاجئ" رؤية أية تغييرات كبيرة في مستويات الأداء هذا الموسم.

حيث قال: "عندما تكون القوانين ثابتة، كما هو الحال الآن، ستتجه الفرق نحو التطوير التدريجي. وإذا كان لديك سيارة متميزة كما هو الحال مع ريد بُل، فإن الكثير من الفرق ستحاول السير في ذلك الاتجاه".

وأضاف: "من ناحية أخرى، قد سمعنا من فيراري ومرسيدس أنهم سيقومون بتغييرات معمارية كبيرة جداً. لذا، نحن متحمسون لرؤية ما سينتج عن ذلك".

وأردف: "لكني أعتقد وبشكل عام، وحين تبقى القوانين التقنية على حالها، فإن المستويات تتقارب من بعضها البعض عاماً تلو الآخر".

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ونظراً لعدم إدخال أية تعديلات كبيرة على القوانين حتى عام 2026 (حين ستصبح السيارات أصغر وأخف وزناً مع مفهوم جديد لوحدات الطاقة إضافة لزيادة في قوة المكوّن الكهربائي)، يرى كراك أن الفرق ستركز على تحسين أدائها ضمن الحلبة لرفع الوتيرة. 

وقد يكون لاستراتيجيات السباق ووقفات الصيانة أهمية كبيرة في السباقات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السيارات الـ18 الأولى لم يكن يفصل بينها أكثر من 0.6 ثانية خلال التجارب التأهيلية ضمن النصف الثاني من موسم 2023 المنصرم.

"[ثبات القوانين] يضع تركيزاً أكبر على كيفية تنفيذ العمل خلال الجولات، لأنه حين تكون السيارات قريبة من بعضها البعض، فإن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق فيما يتعلق بمركز الانطلاق" قال كراك.

وأكمل: "ستكون الفوارق خلال التصفيات أصغر وأصغر خلال المواسم المقبلة".

واختتم: "لذلك، رداً على السؤال الأصلي: سأتفاجأ إذا شاهدت تغييرات كبيرة (في مستويات الفرق) عما نحن عليه الآن".

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