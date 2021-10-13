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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى أخبار

أستون مارتن: كان علينا الوثوق برأي فيتيل عند اختيار الإطارات الملساء في تركيا

قال أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن أن الفريق كان عليه الوثوق برأي سائقه سيباستيان فيتيل باتخاذه القرار الصحيح للانتقال إلى الإطارات الملساء خلال سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد.

أستون مارتن: كان علينا الوثوق برأي فيتيل عند اختيار الإطارات الملساء في تركيا

كان الألماني في المركز العاشر عندما أخبره فريقه باقتراب موعد الدخول لمنصة الصيانة، بينما كان سائقون آخرون يدخلون لوضع مجموعة ثانية من إطارات "انترميديت".

وحين سُئِل في اللفة 36 إن كان يود تجربة الإطارات اللينة في حال باتت الإطارات الملساء متاحة كخيار، ردّ فيتيل: "ميديوم، ميديوم، دعونا نضعها. إطارات ’انترميديت’ هذه في حال سيئة".

حينها أكد له الفريق ضرورة دخوله المنصة مباشرة.

لكن فيتيل كاد يفقد السيطرة على سيارته حال خروجه من المنصة، حيث أدرك خطأه مباشرة بعد ذلك.

وبعد أن خرج مرتين عن المسار في لفة الخروج، وخسارة الكثير من الوقت، طلب من فريقه وضع مجموعة جديدة من "انترميديت"، حيث خسر المزيد من الوقت بانزلاق آخر عند مدخل خط الحظائر.

وتراجع كذلك في الترتيب لينتهي بالمركز 18، أمام ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين سائقي هاس.

حيث قال زافناور في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد أراد المغامرة، ونحن لم نقل له لا".

وتابع: "قال سيباستيان عبر اللاسلكي أنه يريد إطارات الظروف الجافة، ميديوم. ونحن لم نعارضه، قمنا بما أراد. حصل ذلك بسرعة كبيرة ولم نخض جدالاً حيال ذلك معه".

وأردف: "عادة نحن نتبع رأي السائق في مثل هذه الظروف. أعتقد أن هذا المسار لم يكن يجفّ بالطريقة الاعتيادية التي نعرفها. وكان من الصعب التنبؤ بذلك".

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وحين سُئِل إن كان الفريق يندم على إضاعة فرصة تسجيل النقاط، أجاب زافناور: "عليك الثقة بالسائق، وعليك أن تثق بأنه يمتلك قدرات جيدة على المسار المبلل في هذه الظروف الصعبة. وهذا بالضبط ما كان عليه الحال".

وتابع: "لذا، إن قال أنه قادر على ذلك، فلن نجادل. لكنني أعتقد أنها لم تكن ظروفاً اعتيادية، إنه مسار مختلف خلال الأمطار".

واسترسل: "هل كان يجب، أم لا، أم كان لدينا خيار آخر؟ في الحقيقة، لو نجح سعيه، لكان قد حقق المركز الرابع أو منصة التتويج وكنا لنشعر بالسرور. في الحقيقة، إن لم تكن تخاطر فلن تحظى بفرصة تسجيل نتائج جيدة".

واستكمل: "في الحقيقة إن خسارته لم تكن من وقفة الصيانة الثانية، بل من كمية الوقت المهدور في اللفة التي أكملها على الإطارات الملساء".

يشار إلى أن لانس سترول، زميل فيتيل، أحرز المركز التاسع وسجل نقطتين لصالح الفريق بعد أن تجاوز إستيبان أوكون الذي لم يتوقف طوال السباق.

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