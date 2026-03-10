أستون مارتن: كان بإمكاننا إنهاء سباق أستراليا رغم الأزمة المبكرة مع محرك هوندا

أعرب فريق أستون مارتن عن ثقته بأنه كان قادرًا على إنهاء السباق الافتتاحي لموسم 2026 في ملبورن لولا نقص القطع الاحتياطية.

وكان فريق سيلفرستون محور الحديث في البادوك قبل جائزة أستراليا الكبرى، بعدما تعرض مشروعه المنتظر مع هوندا لبداية كارثية.

فقد أكمل الفريق أقل عدد من اللفات بين جميع الفرق خلال تجارب البحرين، كما صرّح لانس سترول بأن سيارة "إيه.إم.آر26" كانت أبطأ بنحو أربع ثوانٍ عن المنافسين.

واستمرت المشاكل خلال عطلة نهاية الأسبوع في أستراليا، إذ نتج كثير منها عن اهتزازات مفرطة في المحرك، ما أدى إلى أعطال متكررة في البطارية وترك الفريق من دون أية قطع احتياطية.

وكشف الفريق أنه كان مضطرًا للحد من مشاركته إلى 25 لفة فقط من أصل 58 لفة في السباق، لكنه تجاوز التوقعات في حلبة ألبرت بارك، إذ تمكن سترول من إكمال 41 لفة متتالية قبل التوقف، بينما انسحب فرناندو ألونسو بعد 21 لفة فقط.

"من المعروف أننا لا نملك الكثير من القطع. لم يكن هناك الكثير لنكسبه من الوضع الذي كنا فيه، لذلك اتخذنا القرار معًا للحفاظ على القطع" قال مايك كراك المدير المسؤول عن العمليات على الحلبة.

وتابع: "لم تكن هناك أية مشاكل مرتبطة بوحدة الطاقة. بالطبع لا نملك كرة بلورية لمعرفة ما سيحدث، لكنني واثق إلى حد كبير أننا كنا قادرين على إنهاء السباق".

وترددت هذه الآراء أيضًا على لسان شينتارو أوريهارا المدير العام في هوندا، الذي قال إنه كان واثقًا من إمكانية إكمال "المسافة الكاملة للسباق" من ناحية الاهتزازات.

كما أضاف قبل جائزة الصين الكبرى نهاية هذا الأسبوع قائلًا: "من البحرين إلى هنا حققنا تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق باهتزازات البطارية".

وأكمل: "في الصين سنركز على زيادة عدد اللفات وجمع البيانات لتحسين الأداء وكذلك تحسين إدارة الطاقة. من الصعب القول إننا سنحقق خطوة كبيرة فورًا، لكننا سنواصل العمل بقوة لتحسين أدائنا".

ويعد تحسين إدارة الطاقة أمرًا أساسيًا، إذ أوضح كراك أن الفريق يركز على هذا الجانب تحديدًا، مع ازدياد أهمية استعادة الطاقة من البطارية في ظل قوانين 2026 الجديدة.