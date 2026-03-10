تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

أستون مارتن: كان بإمكاننا إنهاء سباق أستراليا رغم الأزمة المبكرة مع محرك هوندا

واجه مشروع أستون مارتن الرسمي مع هوندا بداية صعبة للغاية في موسم الفورمولا 1 لعام 2026.

منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليستير ستالي

أعرب فريق أستون مارتن عن ثقته بأنه كان قادرًا على إنهاء السباق الافتتاحي لموسم 2026 في ملبورن لولا نقص القطع الاحتياطية.

وكان فريق سيلفرستون محور الحديث في البادوك قبل جائزة أستراليا الكبرى، بعدما تعرض مشروعه المنتظر مع هوندا لبداية كارثية.

فقد أكمل الفريق أقل عدد من اللفات بين جميع الفرق خلال تجارب البحرين، كما صرّح لانس سترول بأن سيارة "إيه.إم.آر26" كانت أبطأ بنحو أربع ثوانٍ عن المنافسين.

واستمرت المشاكل خلال عطلة نهاية الأسبوع في أستراليا، إذ نتج كثير منها عن اهتزازات مفرطة في المحرك، ما أدى إلى أعطال متكررة في البطارية وترك الفريق من دون أية قطع احتياطية.

وكشف الفريق أنه كان مضطرًا للحد من مشاركته إلى 25 لفة فقط من أصل 58 لفة في السباق، لكنه تجاوز التوقعات في حلبة ألبرت بارك، إذ تمكن سترول من إكمال 41 لفة متتالية قبل التوقف، بينما انسحب فرناندو ألونسو بعد 21 لفة فقط.

اقرأ أيضاً:

"من المعروف أننا لا نملك الكثير من القطع. لم يكن هناك الكثير لنكسبه من الوضع الذي كنا فيه، لذلك اتخذنا القرار معًا للحفاظ على القطع" قال مايك كراك المدير المسؤول عن العمليات على الحلبة.

وتابع: "لم تكن هناك أية مشاكل مرتبطة بوحدة الطاقة. بالطبع لا نملك كرة بلورية لمعرفة ما سيحدث، لكنني واثق إلى حد كبير أننا كنا قادرين على إنهاء السباق".

وترددت هذه الآراء أيضًا على لسان شينتارو أوريهارا المدير العام في هوندا، الذي قال إنه كان واثقًا من إمكانية إكمال "المسافة الكاملة للسباق" من ناحية الاهتزازات.

كما أضاف قبل جائزة الصين الكبرى نهاية هذا الأسبوع قائلًا: "من البحرين إلى هنا حققنا تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق باهتزازات البطارية".

وأكمل: "في الصين سنركز على زيادة عدد اللفات وجمع البيانات لتحسين الأداء وكذلك تحسين إدارة الطاقة. من الصعب القول إننا سنحقق خطوة كبيرة فورًا، لكننا سنواصل العمل بقوة لتحسين أدائنا".

ويعد تحسين إدارة الطاقة أمرًا أساسيًا، إذ أوضح كراك أن الفريق يركز على هذا الجانب تحديدًا، مع ازدياد أهمية استعادة الطاقة من البطارية في ظل قوانين 2026 الجديدة.

لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

الجو

تشارلز لوكلير، فيراري

زاك براون، ماكلارين

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

ليام لوسون، رايسينغ بولز

كارلوس ساينز، ويليامز

تشارلز لوكلير، فيراري

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

ألكسندر ألبون، ويليامز

صورة سائقي الفورمولا 1 لعام 2026

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ، سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ

سام برابهام يقود سيارة برابهام BT-19 على الحلبة

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

مشجعو أوسكار بيستري، ماكلارين

أوسكار بيستري، ماكلارين

فرانكو كولابينتو، ألبين، ماكس فيرستابن، ريد بول ريسينغ، جورج راسل، مرسيدس، أوسكار بيستري، ماكلارين

سيارة أوسكار بيستري، ماكلارين

كارلوس ساينز، ويليامز

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

لويس هاميلتون، فيراري

ألكسندر ألبون، ويليامز

أوليفر بيرمان، فريق هاس F1، كارلوس ساينز، ويليامز

تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

لاندو نوريس، ماكلارين

تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

غابرييل بورتوليتو، فريق أودي F1

تشارلز لوكلير، فيراري، لويس هاميلتون، فيراري، جورج راسل، مرسيدس

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

تشارلز لوكلير، فيراري

ليام لوسون، رايسينغ بولز

تشارلز لوكلير، فيراري

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

تشارلز لوكلير، فيراري

فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

توتو وولف، مرسيدس

لاندو نوريس، ماكلارين، ماكس فيرستابن، ريد بول رايسينغ، أوليفر بيرمان، فريق هاس فورمولا 1

جورج راسل، مرسيدس

لويس هاميلتون، فيراري

جورج راسل، مرسيدس، توتو وولف، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري، جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

تشارلز لوكلير، فيراري

أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

فورمولا 1
