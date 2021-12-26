أستون مارتن: قوانين الانسيابية لموسم 2021 أضرّتنا أكثر من مرسيدس

ضمن ضغط "فيا" لتقليل مستويات الارتكازية لهذا الموسم، من أجل تخفيف الضغط على الإطارات، دخلت بعض التغييرات على قوانين الأرضية والألواح الجانبية.

وقد أضرّت تلك التعديلات - والتي أتت خلال مرحلة تعيّن على الفرق فيها مواصلة استخدام هيكل 2020 - تحديدًا بالسيارات المعتمدة لزاوية انحناء أمامية مرتفعة مثل مرسيدس وأستون مارتن.

وبالرُغم من أن مرسيدس كانت قادرة على التعافي من ذلك ومواصلة السعي لتسجيل بطولة الصانعين، لكن أستون مارتن واجهت موسمًا أكثر صعوبة حيث تراجعت من المركز الرابع في 2020 إلى السابع هذا الموسم.

وقد صرّح أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن بأن تراجع فريقه لم يكن مفاجئًا، حيث أن العلامة البريطانية لم تملك أفضلية الأداء التي امتلكتها مرسيدس من أجل تقليل تأثير فقدان الارتكازية.

فقال: "ما حدث هذا العام أكّد تخوّفاتنا من قبل الموسم بأن التغييرات على قوانين الانسيابية سيكون لها تأثير ضخم علينا وعلى مرسيدس".

وأضاف: "المنافسة ضمن مجموعة الوسط متقاربة للغاية، لذلك فإن ما خسرناه في زمن اللفة - سواء كان 7، 8 أو 9 أعشار من الثانية، اعتمادًا على الحلبة - أرجعنا من كوننا ثالث أسرع سيارة إلى المركز السادس أو السابع".

وتابع: "مرسيدس خسرت كذلك بعض الأداء بسبب فلسفتها الانسيابية، لكن ذلك نقلهم فقط من التواجد دومًا على قطب الانطلاق الأول إلى المنافسة على البطولة".

وأكمل: "لكن التأثير علينا كان أكبر بكثير جدًا، وبسبب ذلك وبسبب أن قوانين 2022 ستكون مختلفة تمامًا، فقد تعيّن علينا الانتقال مبكرًا لتوجيه كامل تركيزنا إلى موسم 2022 وترك 2021 في ذاك الوقت".