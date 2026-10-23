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أستون مارتن قد تنتقل إلى محركات ريد بُل في عام 2028

بعد إخفاق محركات هوندا في تلبية التوقعات، ظهرت أنباء عن احتمال انتقال أستون مارتن إلى استخدام محركات ريد بُل في عام 2028.

كمال سنجول خلدون يونس

منشور: 23-10-2026

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فرناندو ألونسو، أستون مارتن وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جو بورتلوك صور جيتي

تخلّفت هوندا بفارق كبير عن الشركات المصنّعة الأخرى هذا العام من حيث الأداء والكفاءة. وبسبب ذلك، يُعتقد أن صبر لورانس سترول، مالك فريق أستون مارتن للفورمولا 1، بدأ ينفد.

خلال الصيف، ترددت أنباء عن إمكانية عودة الفريق المتمركز في سيلفرستون إلى التعاون مع مرسيدس. لكن سيناريو مختلفًا يتداول الآن.

فوفقًا لتقرير نشره أولًا أندرو بنسون، صحفي هيئة الإذاعة البريطانية وكاتب السيرة الذاتية لفرناندو ألونسو، قد تستخدم أستون مارتن محركات ريد بُل-فورد في موسم 2028.

وتتمحور هذه التكهنات حول الاختبارات الشتوية التي ستُجرى قبل موسم 2027. فإذا استمرت مشاكل وحدة الطاقة لدى هوندا خلال الاختبارات المقررة في نهاية فبراير، فمن المتوقع أن يتحرك لورانس سترول ويبدأ مفاوضات مع مورّد جديد للمحركات من أجل موسم 2028.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية "ماركا"، تعد هوندا بأن تكون مجموعة نقل الحركة لديها أقوى بما لا يقل عن 50 حصانًا في العام المقبل. لكن الشركة اليابانية كانت قد أعلنت أيضًا عن زيادة كبيرة في أداء المحرك خلال الصيف الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، تبيّن أن المكاسب المحققة اقتصرت على 15 حصانًا كحد أقصى. ويزيد هذا الوضع من المخاوف داخل أستون مارتن.

لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ما الذي تنصّ عليه قوانين تزويد المحركات؟

يسلّط أندرو بنسون، في معرض حديثه عن احتمال تغيير المحرك، الضوء أيضًا على لوائح الفورمولا 1 المتعلقة بتوريد وحدات الطاقة. وتنص القواعد على إلزام مصنّعي المحركات بتزويد الفرق الزبونة بوحدات الطاقة أيضًا.

ولا يُعفى المصنّعون من هذا الالتزام إلا خلال السنوات الأولى من البطولة.

في الوقت الحالي، لا يوجد سوى مصنّعين اثنين لا يزوّدان فريقًا زبونًا بمحركاتهما: هوندا، التي كان من المخطط في البداية أن تكون مورّدًا حصريًا لأستون مارتن، وآودي. أما محرك فورد، فيُستخدم لدى فريقي ريد بُل.

وبموجب اللوائح، إذا وجد أي فريق نفسه من دون مورّد للمحركات، يصبح المصنّع الذي يزوّد أقل عدد من الفرق الزبونة ملزمًا بتوريد المحرك إلى ذلك الفريق. وبالطبع، يعتمد تنفيذ مثل هذا التغيير على المفاوضات بين الأطراف المعنية.

في الوقت الحالي، لا يمتلك أي فريق في الفورمولا 1 خطة رسمية لتغيير مورّد المحركات. ومع ذلك، فمن الممكن أن تكون إدارة أستون مارتن قد بدأت تقييم البدائل المحتملة خلف الكواليس.

إن توريد مرسيدس محركاتها إلى عدد كبير من الفرق الزبونة يجعل خيار وحدات الطاقة التابعة لريد بُل أكثر جاذبية. علاوة على ذلك، سبق لمدير فريق مرسيدس، توتو وولف، أن ألمح إلى أن الفريق قد يرغب في تقليص عدد الفرق الزبونة.

لذلك، إذا افترقت هوندا وريد بُل، فقد تصبح ريد بُل بديلًا قويًا لأستون مارتن. لكن أيًا من الطرفين لم يصدر حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن هذه الادعاءات.

لورانس سترول

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

أستون مارتن لا تملك وقتًا طويلًا لاتخاذ القرار

قد تؤثر المشاكل التي يمكن أن تواجهها أستون مارتن خلال ما تبقى من الموسم، إلى جانب استياء لورانس سترول من عامه الأول في التعاون مع هوندا، في احتمالات إجراء مثل هذا التغيير.

وتدرك شركة هوندا لسباقات السيارات الوضع أيضًا، ومن المتوقع أن تبذل كل ما في وسعها لمعالجة المشاكل. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح حجم التقدم الذي ستتمكن الشركة اليابانية من تحقيقه على المدى القصير.

علاوة على ذلك، يتعين على أستون مارتن بدء أعمال تطوير الهيكل الذي ستستخدمه في موسم 2028 في موعد لا يتجاوز الصيف المقبل. وهذا يعني أن الفريق لا يستطيع تأجيل قراره بشأن مورّدي المحركات لفترة طويلة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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