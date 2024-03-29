أستون مارتن قدمت عرضاً جديداً ضخماً لضم نيوي من ريد بُل

كان نيوي محط اهتمام كبير من قبل الفرق المنافسة منذ انضمامه إلى ريد بُل في 2005، وذلك لكونه أحد الأعمدة الأساسية التي ارتكزت عليها نجاحات العلامة النمساوية مع سيباستيان فيتيل ما بين موسمي 2010 و2013، والآن مع ماكس فيرستابن.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن لورانس سترول مالك أستون مارتن قدم مبلغاً مالياً كبيراً على هامش جائزة المملكة العربية السعودية، كعرض جديد لضم نيوي صاحب الـ 65 عاماً من ريد بُل إلى الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقراً له.

وتهدف هذه الخطوة الطموحة إلى بناء فريق متكامل قادر على مقارعة ريد بُل، مرسيدس وفيراري للمواسم المقبلة.

وعلاوة على إنشاء مقرات بأحدث التقنيات المتوافرة ونفق هواء جديد، قام سترول بضم مهندسين كبار من فرق منافسة، إضافة للتوقيع مع هوندا لصفقة محركات تبدأ مع موسم 2026، وهو العام الذي سيتم فيه تطبيق قوانين المحركات الجديدة.

وضمّ نيوي يبدو وكأنه الحلقة الأخيرة التي يحتاجها الفريق لإغلاق الفارق خلف فرق الصدارة وتحفيز نجمه فرناندو ألونسو كي يبقى لما بعد انتهاء عقده الحالي.

وقد تكون تلك خطوة أخرى لإقناع بطل العالم ثلاث مرات، ماكس فيرستابن، الذي بات عرضة لاهتمام كبير من قبل مرسيدس، بمواصلة العلاقة الناجحة مع نيوي وهوندا لكن مع فريق أستون مارتن هذه المرة.

ويمتلك فيرستابن بنداً في عقده يسمح له بفك ارتباطه مع ريد بُل في 2025، حيث اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن الهولندي هو الرقم واحد ضمن لائحة السهام الفضية كبديل عن لويس هاميلتون، في حال قرر ترك صفوف ريد بُل قبل انتهاء عقده بنهاية 2028.

وكانت هناك محاولات سابقة لضمّ نيوي من ريد بُل لكنها لم تفلح.

لكن، وسط صراع القوى الدائر حالياً ضمن صفوف العلامة النمساوية ما بين كريستيان هورنر مدير الفريق والجانب النمساوي من الشركة، فإن الوضع قابل للتغيير.

ويبدو أن العقد الذي قدمه سترول إلى نيوي، مغرٍ للغاية، وقد يجعل من أجره قريباً من أجور أهم السائقين الحاليين في البطولة.

وليس من الواضح إن كان سترول قد نجح في طلبه، خاصة وأن نيوي يمتلك عقداً لعدة سنوات مع ريد بُل وصرّح سابقاً بأنه لا يفكر بترك الفريق.

وامتنع فريق أستون مارتن عن التعليق حين سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن هذه المسألة.