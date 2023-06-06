أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
يبدو أن فريق أستون مارتن لا يدري تماماً سبب ضعف الوتيرة خلال القسم الأول من سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد لموسم 2023 الجاري في الفورمولا واحد.
كان فريق أستون مارتن أقرب منافسي ريد بُل لأغلب أقسام الموسم حتى الآن، لكنه واجه صعوبات في إسبانيا.
حيث لم ينجح فرناندو ألونسو ولانس سترول بتقديم الوتيرة المنشودة على التركيبة الأكثر ليونة في القسم الأول من السباق لمنافسة مرسيدس وفيراري، لينهيا بالمركزين السادس والسابع على التوالي.
ويرى مايك كراك مدير الفريق أن النتيجة بدت محسومة منذ أن بدا ضعف تنافسية السيارة على إطارات سوفت.
حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك إحباط طفيف من وتيرتنا، خاصة خلال القسم الأول على إطارات سوفت".
وأكمل: "مقارنة ببعض منافسينا المباشرين، لم نمتلك الوتيرة بصراحة. نحتاج لفهم سبب ذلك حقاً، لأن الفارق كان كبيراً للغاية في البداية".
وتابع: "بعض السيارات كانت تمرّ عبرنا. نحتاج لفهم السبب".
بالمقابل، أوضح كراك أنه لا يوجد جواب واضح حيال المشاكل التي ظهرت في السباق، وأنه وحتى لو تأهل السائقان بمراكز أفضل، كانا ليعانيا رغم ذلك.
فقال: "أعتقد أننا حتى لو انطلقنا من المركز الثاني، لكان من الصعب علينا مجاراة مرسيدس بتلك الوتيرة التي بدأنا السباق بها، خلال اللفات الـ 15 الأولى".
وأكمل: "أعتقد أننا حينها كنا أبطأ بخمس، ستّ، سبع ثماني أعشار الثانية. ذلك أمر علينا فهم سببه".
وتابع: "أعتقد أننا كنا أكثر قوة على إطارات هارد. لكن حينها كان الضرر قد وقع. لكن، كلتا السيارتان أكملتا السباق وسجلنا 14 نقطة".
ويرى كراك أن القيادة ضمن الزحام قد تكون من بين العوامل التي أثرت على الوتيرة، لكن ذلك ليس عذراً كافياً.
فقال: "ذلك لعب دوراً، خاصة على حلبة كهذه. لكن بالمقابل، أعتقد أن جورج راسل خاض ضمن الزحام كذلك وتجاوزنا".
واختتم: "صحيح أن وتيرة السيارة تحسنت حالما باتت ضمن هواء نظيف. لكننا بحاجة لفهم سبب ما جرى لأننا لم نكن ضمن الزحام طوال الوقت".
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