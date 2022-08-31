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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى أخبار

أستون مارتن: فيتيل ما زال يحاول المساعدة مع سيارة موسم 2023

قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أن سيباستيان فيتيل ما زال يساعد في تحسين سيارة الفريق للموسم المقبل بالرغم من إعلان اعتزاله سباقات الفورمولا واحد نهاية الموسم الجاري.

أستون مارتن: فيتيل ما زال يحاول المساعدة مع سيارة موسم 2023

بالرغم من أنه لن يستفيد شخصياً لكن فيتيل ما زال يرغب بمساعدة الفريق على التقدم والتحسن بعد موسم 2022 الصعب.

حيث أجاب كراك حين سُئِل إن كان فيتيل ما زال يفكر في التحسينات المستقبلية: "نعم، نعم".

وأكمل: "يمكن رؤية مدى احترافيته في التعامل ومدى التزامه، في الحقيقة صرّح خلال الاجتماعات بأنه يفكر في سيارة الموسم المقبل، لذا فهو يساعد بالكامل".

وأوضح كراك بأنه لا توجد أية علامات على تراخي فيتيل أو انخفاض تنافسيته، مشيراً إلى المعركة القوية التي خاضها لنيل المركز الثامن في سباق بلجيكا، كمثال على ذلك.

فقال: "إنه سائق محترف. وسيقدم كل ما لديه حتى اللحظة الأخيرة. هذا ما قاله حين قرر الاعتزال، بأنه سيقدم كل ما لديه حتى النهاية، وقد رأينا ذلك في السباق".

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بالمقابل، شدد كراك على عدم وجود ما يشتت فيتيل فيما تبقى من سباقات.

فقال: "لقد خضت نقاشاً مطولاً معه، وتكلمنا عما يجول في خاطر كلّ منا وغير ذلك. إنه بالفعل لا يرغب بسماع كلمة ’وداعاً’".

وأكمل: "نحن لا نرى في اعتزاله وداعاً، لأنه ما زال أمامنا عملٌ لتقوية موقعنا ضمن ترتيب بطولة المصنّعين. لا يمكننا إنهاء الموسم في مركزنا الحالي".

وأردف: "أعتقد أنه وحالما يجلس خلف المقود، فإنه يركز بالكامل على عمله وهدفه".

من جهة أخرى، أوضح كراك عدم وجود أية نقاشات حيال دور مستقبلي للألماني مع أستون مارتن.

فقال: "لم نتكلم حيال ذلك بعد بصراحة، أعتقد أننا سنترك له الوقت كي يفكر".

واختتم: "يحتاج لتكوين خططه الخاصة. أتوقع أنه سيكون بحاجة لبعض الوقت لنفسه. لذا لم نتكلم عن ذلك بعد".

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