أستون مارتن: فريق ريد بُل "قابل للهزيمة بكل تأكيد"

كشف فريق أستون مارتن عن سيارته الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد والتي تبدو مختلفة للغاية والتي يراها الفريق فرصة جيدة للمنافسة القوية.

وبينما أشار دان فالوز المدير التقني لدى أستون مارتن، إلى أن النجاح في السعي يتمحور حول تفاصيل صغيرة، لكنه أكد وجود ما يكفي من الأداء الذي يسمح لفريق ما بالتفوق على ريد بُل.

فقال: "مستويات المنافسة تتقارب، وأعتقد أن ذلك يقلل من فرص تفوق فريق بشكل كبير".

وأكمل: "المسألة تتمحور حول التفاصيل الصغيرة حقاً - التي تحسّن من أزمنة اللفات. تلك التفاصيل المتعلقة بالأرضية والقطع الأخرى في السيارة".

وأردف: "لكن ما زال هناك المزيد من الأداء، ونحن نتبع مقاربة مفادها أن فريق ريد بُل قابل للهزيمة بالتأكيد. وهذا ما نسعى إليه، نحن نركز عليهم. هذا هو هدفنا".

من جهة أخرى، أشار فالوز إلى أن أولويات الفريق لهذا الموسم تتمحور حول تقديم المزيد من الأداء الثابت مع خطة تطوير عدائية للغاية خلال الموسم.

فقال: "نحن نتكلم عن ريد بُل لأنهم ببساطة المعيار لناحية الأداء. لكن السيارة الأسرع ستكون محور تركيزنا ببساطة. وهذا ما نتطلع إليه".

وأكمل: "بدلاً من التفكير في سباقات محددة، علينا تقديم سيارة قادرة على العمل في أية حلبات وبشكل تنافسي. هذا ما نركز عليه: تحسين القدرة على استعمال السيارة، وذلك جيد بالنسبة للسائقين".

وحين سُئِل إن كان يتشارك النظرة التفاؤلية مع فالوز، أوضح فرناندو ألونسو: "حسناً، ذلك أمر جيد أن يقول ذلك! فذلك يسعدني".

وتابع: "لم أتكلم مع دان منذ عدة أسابيع، لكنني أعتقد أنه علينا التحلي بالتفاؤل. فقد رأينا فيراري الموسم الماضي بوتيرة قوية".

وأكمل: "كذلك الحال مع مكلارين التي حققت قفزة هائلة في النصف الثاني واقتربت من ريد بُل. لذا لنرى ما سيحصل".

وأضاف: "علينا تسجيل النقاط بشكل متواصل أولاً ومن ثم تحقيق المنصات أو المنافسة عليها. وهذا ما فعلناه الموسم الماضي".

واختتم: "علينا أخذ الأمور خطوة بخطوة. ستكون معركة قاسية جداً. لدينا 4 أو 5 فرق بفوارق لا تتعدى عُشرين أو ثلاثة أعشار الثانية هذا الموسم".