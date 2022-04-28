أستون مارتن: علينا منح سائقَينا شعورًا أفضل بالسيارة

تعرض كل من سيباستيان فيتيل ولانس سترول لحوادث كبيرة خلال نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى، حيث اصطدم الألماني بالحواجز في كل من التجارب الحرة والسباق.

لكن الفريق تمكن من خوض جولة إيمولا من دون دراما كبيرة، حيث تمكن سائقاه من إكمال السباق ضمن مراكز النقاط، وذلك بفضل جهود تحسين البيانات التي يحصلان عليها من مقود سيارة "أيه.ام.آر22".

مع ذلك، ما تزال تلك مشكلة يحاول الفريق معالجتها مع سلسلة من التحديثات المُقبلة.

"لدينا ثلاث نقاط أساسية نعمل عليها الآن" قال كراك، مُضيفًا: "أهم هذه النقاط هي الانسيابية، ومن ثم وزن السيارة وأخيرًا كيفية توفير بيانات أفضل لسائقينا".

وتابع: "تلك النقطة الأخيرة تدور حول نظام التعليق، التوجيه ومثل هذه الأمور، كامل إعدادات السيارة. إذ علينا محاولة منح سائقينا شعورًا أفضل بالسيارة، حتي يتسنّى لهما استخراج المزيد منها".

وأكمل: "لهذا أعتقد بأننا عانينا من الكثير من الحوادث على حلبات مختلفة، مثل ملبورن على سبيل المثال، عندما خرج سائقانا عن المسار كثيرًا، وهذا ليس طبيعي. ما أعنيه أن سائقَين بهذه الإمكانيات لا يخرجان عن المسار طوال الوقت".

وأردف: "لهذا أعتقد بأننا حققنا خطوة صغيرة في إيمولا من خلال بعض التحديثات البسيطة، كما نتطلع لجلب المزيد".

واختتم: "أعتقد بأن سائقًا مثل سيباستيان لا ينبغي أن ينافس في المركز الـ 18 أو الـ 16، لكن وبعد نهاية هذا الأسبوع، ربما يكون قد حصل على مزيد من الشغف والمتعة للقيادة".