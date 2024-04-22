أستون مارتن: عقوبة سترول "قاسية للغاية" بعد "رد الفعل التسلسلي" في سباق الصين
يشعر مايك كراك مدير فريق أستون مارتن بأنه كان من "القاسي الغاية" توقيع عقوبة على لانس سترول إثر احتكاكه مع دانيال ريكاردو في سباق جائزة الصين الكبرى.
الصورة من قبل: مارك ساتون
اصطدم سترول بريكاردو تحت سيارة الأمان بينما تزاحمت السيارات على المنعطف ما قبل الأخير ضمن إعادة الانطلاقة في اللفة 27.
واضطرّ ريكاردو الغاضب للانسحاب من السباق بعد تضرر سيارته آربي، بينما تعرض أوسكار بياستري سائق مكلارين كذلك لأضرار على القسم الخلفي من سيارته عندما تم دفع سيارة ريكاردو نحوه.
وقد ألقى المراقبون بكامل اللوم على سترول على إثر عدم اكتراثه بمحاولة تفادي الاحتكاك ووقعوا عليه عقوبة 10 ثوان ونقطتي عقوبة على رخصته، الأمر الذي شعر سترول بأنه "مزحة".
وقد دعمه كراك متسائلًا عن سبب اتخاذ مثل هذا القرار السريع مباشرة عقب الحادثة.
حيث قال: "حُكم سريع جدًا جدًا اليوم من دون فهم حقيقي للوضع، أعتقد بأن العقوبة كانت سريعة وقاسية جدًا جدًا. قرار سريع للغاية".
وأضاف: "أعتقد أن ما حدث كان ردود فعل متسلسلة في نهاية الأمر. فقد رأيتم فرناندو (ألونسو) يغلق مكابحه وسيارة أخرى خلفه والجميع تفاجأوا بالأمر حينها".
وتابع: "كنت أودّ لو تم التمعّن أكثر في المسألة وبتفصيل أكبر. حاولنا مناقشة ما حدث، لكن القرار كان سريعًا للغاية بأن اللوم يقع على لانس. وحصل على عقوبة 10 ثوان، بخلاف الضرر الواقع على الجناح الأمامي".
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