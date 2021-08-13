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أستون مارتن عدّلت جميع المكوّنات الظاهرة من سيارتها للتعافي في 2021

كشفت أستون مارتن أنّها عدّلت تقريبًا كلّ مكوّنٍ ظاهر على سيارتها للفورمولا واحد هذا العام في محاولة لمساعدتها على قلب موسمها.

أستون مارتن عدّلت جميع المكوّنات الظاهرة من سيارتها للتعافي في 2021

واجهت الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون بداية صعبة لموسمها في الفورمولا واحد بسبب قوانين الأرضيّة الجديدة التي صُمّمت لخفض الارتكازيّة، خاصة في ظلّ اعتمادها لزاوية الانحناء الأماميّة المنخفضة.

لكن عوضًا عن تمضية الوقت في المصارعة على المراكز المتأخّرة، حقّقت أستون مارتن مكاسب جيّدة على سيارتها وانطلقت في برنامج تطوير عدائي. وتواجد سيباستيان فيتيال على منصّة التتويج في مناسبتين، بالرغم من أنّه خسر مركزه الثاني في المجر بسبب خرقٍ على صعيد الوقود.

وأشاد طوم ماكلاو مدير الأداء في الفريق بجهود الطاقم لقلب تأخّر السيارة، كما كشف عن حجم التغييرات التي طرأت عليها.

وقال حيال ذلك: "إنّها عمليّة لا تنتهي وهي تطوير تدريجي متواصل، نتيجة لذلك فإنّ جميع المكوّنات الظاهرة على السيارة تحسّنت بشكلٍ أو بآخر بين البحرين وسيلفرستون".

وأضاف: "أو بعبارة أخرى فإنّ أيّ جزء من السيارة تلمسه الرياح قمنا بتحديثه في مرحلة ما على مدار الأشهر الأربعة الماضية".

وأكمل: "ذلك يُجدي نفعًا، نعلم أنّ سيارتنا ليست الأسرع، لكنّها أقرب الآن على صعيد الأداء من منافسينا الرئيسيين بالمقارنة مع ما كانت عليه في بداية الموسم، وهذا نتيجة برنامج تطوير انسيابيّ مُدارٍ بعناية تضمّن بالضرورة عدّة اختبارات وأخطاء، لكنّه قدّم نتائج حقيقيّة في النهاية".

وفي حين أنّ أستون مارتن حقّقت مكاسب جيّدة على سيارتها الحاليّة، فإنّها تعلم أنّه لا يُمكنها مواصلة التطوير لفترة أطول.

فبالنظر إلى أنّ ثورة قوانين 2022 تلوح في الأفق، قال ماكلاو أنّ الجهود المثيرة ستُنقل الآن إلى مشروع سيارة العام المقبل.

وقال حيال ذلك: "كان عملًا جماعيًا مثيرًا، أحيّي كلّ زملائي على ذلك. لكن مثلما هو الحال مع جميع الفرق، فإنّنا سننقل تلك الجهود والموارد إلى العمل على سيارة 2022 بعد العطلة الصيفيّة".

تقدّم فيتيل

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن

تصوير: صور موتورسبورت

كما أشاد ماكلاو بالطريقة التي يعمل بها سائق الفريق الجديد فيتيل وتحويله للموسم بعد البداية الصعبة.

وقال حيال ذلك: "طفلنا الجديد سيباستيان كان متأخّرًا في البداية نتيجة عدم تعوّده على طريقة عمل سيارتنا والشعور داخلها، وذلك نتيجة ضعف الموثوقيّة التي واجهها في التجارب التحضيريّة في البحرين".

وأكمل: "لكنّه عمل بجد منذ ذلك الحين في جهاز المحاكاة الخاص بنا في المصنع وكذلك على الحلبات للمساعدة في تحليل سباقاتنا الماضية والعمل على التجهيز للسباقات المقبل بأفضل طريقة ممكنة".

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