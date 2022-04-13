أستون مارتن: ضرر حوادثنا في ملبورن قد يُؤثّر على خطط تحديثاتنا

تعرّض سيباستيان فيتيل لحادث قوي في التجارب الحرّة الثالثة وآخر في السباق، في حين تعرّض زميله لانس سترول لحادثٍ في التجارب الحرّة الثالثة وآخر مع نيكولاس لاتيفي في التصفيات.

وأكمل الفريق مراجعة لكلّ المكوّنات القابلة للاستخدام بعد السباق في أستراليا واحتسب الآن ما يجب تصنيعه لتوافر قطع غيارٍ كافية لجائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

لذا ستتركّز جهود تصنيع الفريق على تعويض المكوّنات المتضرّرة عوضًا عن تجهيز الخصائص الجديدة لإيمولا، بالرغم من أنّ الفريق يأمل جلب بعض التحديثات المخطّط لها.

وقال الألماني: "واجهنا عطلة نهاية أسبوعٍ صعبة للغاية والكثير من الضرر على السيارتين. بدأ ذلك بالفعل منذ يوم الجمعة، وواجهتنا مشكلة صغيرة في وحدة الطاقة وهو ما أدّى إلى تغييرها".

وأكمل: "لذا لم نحصل على الكثير من الوقت. ومن ثمّ جاءت الحوادث على الحلبة وتطلّب ذلك الكثير من العمل. أعتقد بأنّنا عندما وصلنا إلى هنا فقد اعتقدنا بأنّنا سنكون أفضل قليلًا من السابق، لكنّنا لم نتمكّن من إظهار ذلك".

وأردف: "بنهاية السباق فقد تواجدنا في موقعٍ قريبٍ من النقاط، لكنّ ذلك لم يحدث. كانت عطلة نهاية أسبوعٍ مخيّبة في المجمل".

وواصل شرحه بالقول: "نحتاج الآن لجمع كلّ المكوّنات التي لدينا، كون القطع البديلة أصبحت قليلة. ونحتاج لمعالجة ذلك".

وعندما سُئل إن كانت أضرار ملبورن ستضرّ بخطط التحديثات، اعترف كراك بأنّ ذلك قد يحدث.

وقال: "أنا متأكّدٌ من أنّنا احتسبنا قدر الأجنحة وأنظمة التعليق التي تضرّرت. لذا يُمكنك أن تحسب سريعًا ما تحتاج لفعه لإيمولا، وذلك سؤالٌ صحيح في الحقيقة".

وأكمل: "هل سنتمتّع بالقدرة على التطوير؟ أم أنّنا سنحتاج لاستغلال قدرتنا من أجل تصنيع القطع البديلة؟ هذه المحادثات جارية بالفعل".