أستون مارتن: سيارة 2025 ستكون أول ثمرة لنفق الهواء الجديد

يعتبر نفق الهواء جزءاً من مشروع المصنع الجديد الذي يجري بناؤه في سيلفرستون، لكن وبينما من المخطط إنهاء المنشآت الأساسية شهر مايو/أيار المقبل، لكن نفق الهواء لن ينتهي قبل العام التالي.

ويستعمل الفريق حالياً نفق هواء مرسيدس في براكلي، وسيبدأ العمل على سيارة "إيه.أم.آر25" قبل الانتقال إلى المنشأة الجديدة لإكمال التجارب عليها.

حيث قال دان فالوز المدير التقني للفريق: "الهدف لنفق الهواء هو تجهيزه في منتصف 2024. نأمل أن يساهم بعض الشيء في تطوير سيارة 2025".

وأكمل: "أعتقد أنه وفقاً لكيفية سير العمل في النفق، فإنها ستكون على الأغلب أول سيارة تستفيد منه بشكل واضح".

وتابع: "فيما يتعلق بالمصنع نفسه، سيصبح جاهزاً العام المقبل بدرجات متفاوتة".

صورة محوسبة لمصنع أستون مارتن في سيلفرستون تصوير: أستون مارتن ريسينغ

وأشار فالوز إلى أن الانتقال إلى نفق الهواء الجديد ليس محط الاهتمام حالياً، حيث لن يستعمله الفريق إلا حين جهوزيته.

فقال: "في نهاية المطاف عندما تبني نفق هواء فإنه يدخل ضمن تجارب استعمال في البداية. وذلك كي نتحقق من أنه يقدم النتائج المرجوة".

وأكمل: "نحن محظوظون بالعمل في نفق هواء مرسيدس، الذي يعتبر منشأة عالية التقنية، نحتاج إلى أن نضمن توافق نتائج نفق الهواء الجديد مع تلك التي نعمل عليها حالياً".

وتابع: "ذلك يحتاج بعض الوقت. لكن هناك أمور يمكننا تسريعها بعض الشيء".

وأشار فالوز إلى أن نفق الهواء الجديد سيشكل دفعة هائلة لجهود الفريق، فقال: "لا شك في أنه سيكون منشأة من الطراز العالمي".

وأكمل: "الحصول على نفق الهواء الخاص بك يعني قدرتك على إجراء مختلف التجارب ضمنه وهذا ما يشكل قيمة كبيرة للغاية".

واختتم: "هذا أمر لا نستطيع فعله حالياً لأننا نتشارك نفق الهواء مع فريق آخر".