أستون مارتن: سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022 ستمنح شعوراً شبيهاً بسيارات الكارتينغ

ستؤدي القوانين الجديدة إلى توليد الارتكازية بطريقة مختلفة مع التركيز على الاستفادة القصوى من تيارات الهواء التي تمر أسفل السيارة.

وأوضح أندرو غرين المدير التقني لدى أستون مارتن أن الأداء المثالي سيأتي من كون السيارات قريبة أكثر ما يمكن من سطح المسار، للمساعدة في توليد التأثيرات الأرضية تلك.

ما يعني أن الفرق ستعتمد إعدادات قاسية لأنظمة التعليق لضمان عدم ارتجاجها، ما سيمنح السائقين إحساساً بقيادة سيارات الكارتينغ التي لا تتحرك فيها أنظمة التعليق.

فقال على هامش حدث إطلاق سيارة أستون مارتن 2022: "هناك بعض التحديات من الناحية الانسيابية للسيارات".

وأكمل: "بسبب تلك التأثيرات الأرضية ستكون السيارات قريبة جداً من سطح المسار".

وتابع: "كلما كانت السيارة أخفض كلما كان الأداء أفضل، والإعدادات ستكون على هذا الأساس ما يعني سيارة أكثر قساوة".

واسترسل: "لذا، فإن السائقين سيشعرون بإحساس قيادة سيارات الكارتينغ".

أستون مارتن 2022 تصوير: أستون مارتن

وبالرغم من أن الفرق لا تعلم بالضبط نقاط توليد الأداء الأقصى بعد التغييرات في القوانين، لكن غرين يرى أنه مع الوقت سيتم تعويض أي فقدٍ في الأداء.

فقال: "لقد تراجعت السيارات الحالية عدة خطوات للوراء، لكن الفرق لم تعمل بعد على هذه السيارات إلا لفترة قصيرة".

وأكمل: "الجيل الماضي من السيارات حظي بعدة سنوات من التطوير للوصول إلى تلك المرحلة".

وتابع: "لذا من المتوقع أن تتراجع السيارات الحالية عدة خطوات للوراء، لكنني أعتقد أن التطوير يسير بالفعل إلى الأمام. ما يعني أنه لن يمر وقت طويل قبل أن نشهد عودة مستويات الارتكازية المرتفعة لما كان عليه الحال في 2021".

يشار إلى أن الفرق قد عملت على تطوير السيارات الحالية من الصفر تقريباً، حيث أشارت أستون مارتن إلى أنّ 10 بالمئة فقط من سيارة 2021 قد نُقل إلى سيارة 2022.