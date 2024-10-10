أستون مارتن: "سيارات العام المقبل ستكون مختلفة جداً"

من المقرر أن يكون موسم 2025 آخر عام يتم فيه العمل باللوائح التقنية الحالية، قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الموسم التالي.

وأكد ماكولو أن سيارات الفورمولا 1 للعام المقبل ستشهد تغييرات كبيرة رغم هذه الفترة الانتقالية.

وستنطوي اللوائح التقنية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 2026 على تعديلات كبيرة في كل من أقسام الانسيابية والمحركات.

وسيتعين على الفرق تقسيم مواردها بين المشاريع الحالية والتطورات المستقبلية في العام الأخير من اللوائح الحالية.

وقال ماكولو: "نحن في مرحلة انتقالية بين نفق الرياح والمحاكاة الحاسوبية لنواحي الانسيابية".

وأضاف: "في هذه المرحلة من الموسم، نعمل على تغييرات هيكلية رئيسية قد تكون مختلفة في سيارة العام المقبل".

وتابع: "نركز بشدة على تطوير نفق الرياح. ولكن علينا أيضاً اتخاذ العديد من القرارات في مجالات مثل التصميم العام للسيارة وديناميكا المركبة وأنظمة التعليق".

ورغم أن الفرق تبذل جهوداً للتكيف مع اللوائح الجديدة في وقت مبكر، يرى ماكولو أن سيارات 2025 ستكون مختلفة بشكل كبير عن النماذج الحالية.

حيث قال: "لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به من أجل سيارة العام المقبل. نحن في مرحلة حرجة للغاية الآن. السيارات ستكون مختلفة تماماً العام المقبل".

واختتم: "ستكون تطوراً للسيارات الحالية، ولكن الجميع يحاول تحقيق تقدم كبير".