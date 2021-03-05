أستون مارتن: "سنستخرج الأفضل" من فيتيل داخل الفريق

أكمل فيتيل موسم 2020 بالمركز الـ 13 في ترتيب السائقين، وهو أسوأ مركز يحققه منذ موسمه الأوّل مع "بي ام دبليو"/تورو روسو في 2007.

كما أنّ رصيد نقاطه البالغ 33 نقطة العام الماضي شكّل بالكاد ثُلث النقاط التي سجّلها زميله شارل لوكلير، حيث اعترف فيتيل بأنّه فكّر في الاعتزال قبل توقيع عقده للبقاء في البطولة مع أستون مارتن لموسم 2021.

لكن زافناور يرى أنّ بوسعه خلق بيئة تمكّن فيتيل من الازدهار مُجددًا داخل أستون مارتن، كما أنّه مستعد لوضع "ذراع حول كتفه" إن لزم الأمر.

فقال: "لطالما قلت وسأظل أقول، بأنّه وبعُمر 33 عامًا، فإنّك لا تنسى كيف تقود سيارة فورمولا واحد بسرعة. لذا فإنّ الوضع يتأثّر بأمور أخرى، وسنعمل دون كلل لضمان تفادي تلك الأمور، وتخفيفها في الواقع".

وأضاف: "ذراع يلتف حول الكتف يعني أنّ الجميع يستمع لرغباته واحتياجاته. وسنعمل بجد من أجل ضمان أن تكون السيارة مناسبة له والإعدادات مثلما يريد".

وتابع: "لدينا سائقان لنهتم بهما. وإذا ما تعاملنا معهما بمساواة، وهو الأمر الذي كنا جيدين فيه للغاية في الماضي وأتوقّع أن يتواصل ذلك في المستقبل، فأعتقد بأنّ ذلك هو كل ما يتطلّبه الأمر مع سيباستيان. ومن ثمّ إذا لم يُفرط في قيادة السيارة، أن يقود مثلما يستطيع، فإنّنا بالتأكيد سنستخرج الأفضل منه".

في المقابل، قال زافناور أنّ سائقه الآخر، لانس سترول، سيتعيّن عليه كذلك الظهور بأفضل مستوياته لمواجهة ذلك التحدي الجديد، وذلك بعدما خسر في البطولة ضمن موسميه مع ريسينغ بوينت لصالح سيرجيو بيريز الذي غادر الفريق إلى ريد بُل لهذا الموسم.

"كي تتغلّب على سيباستيان فيتيل، سيتعيّن عليك العمل بجد" قال زافناور.

وأكمل: "يتمتع سيباستيان بأخلاقيات عمل رائعة، كما نعمل بجد كبير لضمان أن يشعر بالراحة في فريقنا، ونتمكن من إعادته إلى أفضل حالاته. سيكون ذلك مثيرًا للاهتمام".

واختتم: "هل يملك لانس ما يلزم لمواجهة ذلك التحدي؟ بكل تأكيد. لكن وكما قلت، سيتطلب ذلك الكثير من العمل الجاد. وأتخيّل أن سيباستيان سيحاول كذلك فعل كل شيء للتفوق على زميله".