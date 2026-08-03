رغم البداية المخيبة للآمال نسبيًا لموسم 2026، تحدث دايفيد كولتارد بتفاؤل عن مستقبل الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له.

وضمن مقابلة مع جولي شاربي ضمن بودكاست "أب تو سبيد" قبل العطلة الصيفية في أغسطس، استعرض كولتارد النصف الأول من الموسم، وقدم دعمًا قويًا لمشروع أستون مارتن طويل الأمد.

ومع دخول الفورمولا 1 حقبة جديدة من اللوائح التقنية، كانت التوقعات بشأن أستون مارتن مرتفعة للغاية.

فانضمام أدريان نيوي إلى الفريق، ووجود بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو خلف المقود، وبدء الشراكة الخاصة بالمحركات المصنعية مع هوندا، ونفق الهواء الجديد من الجيل الحديث، والاستثمارات الكبيرة التي ضخها لورانس سترول، جميعها عوامل رفعت التوقعات بأن الفريق سيكون منافسًا على الصدارة.

لكن الموسم لم يبدأ كما كان متوقعًا. فقد دخلت أستون مارتن العطلة الصيفية وهي تحتل المركز الأخير في ترتيب بطولة الصانعين، بعدما سجل الفريق نقطة واحدة فقط في جائزة موناكو الكبرى بفضل فرناندو ألونسو.

وأنهى ألونسو ذلك السباق ضمن مراكز النقاط، جزئيًا بسبب حصول عدد من منافسيه على عقوبات.

ومع اعترافه بأن السيارة الحالية لا تزال بعيدة عن المنافسة، تحدث كولتارد بطموح كبير عن مستقبل الفريق.

حيث قال الاسكتلندي: "ستكون أستون مارتن الفريق الأكثر تطورًا في الفورمولا 1 خلال العامين المقبلين".

وأضاف: "حتى أنني أتوقع أنهم سيحققون الفوز بأحد سباقات الجائزة الكبرى خلال العامين المقبلين".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وجلبت أستون مارتن حزمة تحديثات شاملة إلى الحلبة خلال جائزة المجر الكبرى.

وعلى الرغم من أن لانس سترول وفرناندو ألونسو لم يحققا أي نقاط، فإن الفريق أظهر تحسنًا واضحًا من ناحية الأداء.

إذ أنهى سترول السباق في المركز الثالث عشر، بينما جاء ألونسو في المركز الرابع عشر.

وأعرب سترول عن رضاه عن الحزمة الجديدة في تصريحاته بعد السباق على حلبة هنغارورينغ.

وقال: "نعم، كان الأمر جيدًا حقًا. لقد حققنا خطوة كبيرة إلى الأمام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ورغم أننا لم نعد في مقدمة فرق الوسط، فإننا ما زلنا في دائرة المنافسة".

وأضاف: "نعلم أننا بحاجة إلى إيجاد المزيد من قوة المحرك. يجب أن نواصل اكتساب المزيد من الأداء، وزيادة الارتكازية وقوة المحرك".

واختتم: "علينا مواصلة العمل من أجل التقدم إلى الأمام".