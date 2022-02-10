أستون مارتن ستكشف سيارتها الحقيقيّة قبيل اختبارها على الحلبة غدًا الجمعة

ستكون السيارة النموذج الأوّل المبنيّ وفق القوانين الجديدة الذي يدخل الحلبة عندما سيُجري الفريق يوم تصوير ترويجيٍ على حلبة سيلفرستون غدًا الجمعة. ومن المنتظر أن يقودها سيباستيان فيتيل ولانس سترول.

وكان المشجّعون والفرق المنافسة متعطّشين لرؤية ما سيكون عليه الجيل الجديد من السيارة بالنظر إلى قدر التغييرات في القوانين التقنيّة.

لكنّ فريق هاس نشر رسومات حاسوبيّة لأحدث نماذجه الأسبوع الماضي، في حين قدّمت ريد بُل سيارة فعليّة أمسٍ الأربعاء بحضور كريستيان هورنر وماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز,

لكنّ المتابعين سرعان ما أدركوا أنّها كانت سيارة استعراضيّة مماثلة للتي كشفت عنها البطولة في الصيف الماضي.

وبالنظر إلى اختبار السيارة مبكّرًا فإنّ أستون مارتن ستحصل على 12 يومًا لتحليل البيانات المتحصّل عليها من يوم التصويري الترويجي قبل انطلاق التجارب الشتويّة الأولى في برشلونة في 23 فبراير.

كما أنّ هذا الاختبار سيكون مفيدًا لمرسيدس للحصول على الفكرة الأولى لأداء وحدة طاقتها لموسم 2022 على الحلبة، والتي تمّ تعديلها للعمل بوقود "إي10" عوضًا عن "إي5" السابق.

ويُعارض الاختبار المبكّر على المسار مزاعم نشرها أحد المواقع الشهر الماضي بأنّ أستون مارتن تُواجه بعض المشاكل وستُعاني لتجهيز سيارتها لتجارب برشلونة.