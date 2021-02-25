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السابق / عودة الجائزة الكبرى إلى أفريقيا "أولوية" بالنسبة إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن ستستخدم تسمية جديدة لهيكلها في الفورمولا واحد

اختارت أستون مارتن تغيير تسمية هيكل سيارتها في الفورمولا واحد بشكلٍ كامل هذا العام، وذلك على إثر تغيير هويّة فريق ريسينغ بوينت.

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أستون مارتن ستستخدم تسمية جديدة لهيكلها في الفورمولا واحد

بالرغم من أن الفريق أبقى على هيكل "آر.بي20" من العام الماضي، الذي ساعده على تحقيق المركز الرابع في بطولة الصانعين، فإنّه سيُغيّر اسمه إلى "آي.إم.آر21" لهذا الموسم.

وسيتمّ إطلاق السيارة الجديدة، التي ستتزوّد بمحرّكات مرسيدس مجدّدًا، عبر حدثٍ رقمي في 3 مارس المقبل.

ويأتي الاسم الجديد بعد جهود أستون مارتن السابقة في الفورمولا واحد من خلال سيارتَيها "دي.بي.آر4" في 1959/1960 و"دي.بي.آر5" في 1960.

وسيتمّ طلاء سيارة أستون مارتن الجديدة باللون الأخضر المميّز البريطاني، حيث انتهت شراكة "الراعي الرسمي" مع شركة "بي دبليو تي" التي أنتجت لونًا زهريًا في الأعوام الماضية، وانتقلت الشركة النمساويّة لتُصبح راعيًا طبيعيًا.

وفي ظلّ إجبار الفرق على نقل الكثير من جوانب سيارات العام الماضي إلى هذا العام، لم يكن بوسع أيّ فريق تقديم سيارة جديدة بالكامل لموسم 2021.

لكنّ أستون مارتن تعتقد بأنّ 50 بالمئة فقط من سيارة العام الماضي سيتمّ نقله إلى هذا العام، على أن يتركّز أغلب التحديث على المكوّنات الانسيابيّة.

عودة الجائزة الكبرى إلى أفريقيا "أولوية" بالنسبة إلى الفورمولا واحد

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