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أستون مارتن "سترحّب" بدخول مجموعة فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد

قال لورانس سترول رئيس فريق أستون مارتن أنّه "سيرحّب" بمشاركة متسقبلية محتملة في الفورمولا واحد من قِبَل مجموعة فولكسفاغن، وذلك في ظل تواصل المحادثات حول الجيل التالي من وحدات الطاقة.

أستون مارتن "سترحّب" بدخول مجموعة فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد

من المقرر أن يتواصل استخدام محركات الفورمولا واحد الحالية حتى نهاية موسم 2024 قبل أن يتم تقديم وحدات طاقة جديدة، حيث عُقدت آخر قمّة مشتركة حول دخول حقبة المحركات الجديدة في النمسا في وقت سابق من الشهر الجاري.

إذ انضمّ ممثلون رسميون عن آودي وبورشه إلى المصنعين الحاليين في البطولة فيراري، مرسيدس، رينو وريد بُل ضمن اجتماع مثّل الفرصة الأخيرة لحسم مجموعة فولكسفاغن اهتمامها بخوض غمار الفورمولا واحد بإحدى علاماتها.

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وقيل بأنّ الاجتماع كان إيجابيًا للغاية، إذ وصفه ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة "بالخطوة الجيّدة في الوجهة الصحيحة".

هذا وتتزوّد أستون مارتن بمحركات مرسيدس، لكنّ سترول أوضح بأنّه سيرحّب بوصول مصنّع كبير آخر إلى الساحة للمساعدة في تعزيز البطولة.

فقال: "سأرحّب بكل تأكيد وأتطلّع لدخول مجموعة فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد. إذ أعتقد بأنّ ذلك سيُظهر قوة الرياضة. حيث أنّه كلما زادت قوة المصنعين في الرياضة، كلما كان الوضع أفضل للفرق المشاركة، وللمتابعين ولجميع من في الفورمولا واحد".

وأضاف: "أعلم أنهم منغمسون جدًا في المحادثات حول العودة مع علامة أو اثنتين من علاماتهم، إذ أنني متحمّس جدًا وداعم كذلك لهم كي يعودوا إلى الرياضة. ذلك سيكون رائعًا".

من جهته، عبّر يوست كابيتو - المدير التنفيذي الحالي لفريق ويليامز والمدير السابق لقسم رياضة المحركات لدى فولكسفاغن - عن اعتقاده بأن الفورمولا واحد بحاجة إلى "تغيير كبير" من أجل التوافق بشكل أكبر مع صناعة السيارات التجارية.

حيث قال: "عندما تنظر إلى الوجهة التي تسير فيها صناعة السيارات التجارية، فإنّ نقاشات انبعاثات الكربون تمثّل مشكلة".

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وأكمل: "وعلى الفورمولا واحد بالتأكيد بلوغ صفر انبعاثات كربون بدءًا من 2025، ولكن هنالك المزيد من الخيارات التقنية أكثر من مجرد التحوّل الكهربائي الكامل، والتي لها مستقبل مع السيارات التجارية، وعليه أرى بأنّ على القوانين أن تسير في تلك الوجهة ولكن مع استكشاف كافة الخيارات. لذلك من الصواب أن يكون مصنّعو السيارات جزءًا من النقاش، ويجب أن ينجذبوا إلى القوانين الجديدة وإلا لن ينضموا إلى الرياضة".

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