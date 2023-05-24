أستون مارتن ستتزود بمحركات هوندا للفورمولا واحد بدءاً من 2026

أعلنت هوندا في البداية خروجها من الفورمولا واحد عام 2020، وانسحبت رسمياً من البطولة بعد مساعدة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على تحقيق لقبه الأول في الموسم التالي.

لكن، ستواصل العلامة اليابانية تقديم وحدات الطاقة إلى ريد بُل كجزء من صفقة التزويد بالمحركات التي تنتهي بنهاية موسم 2025.

وكان مستقبل هوندا سابقاً غير واضح، حيث ظهرت بعض التكهنات حيال الخيارات الأخرى، بعد أن قررت ريد بُل بدء شراكة مع فورد للعمل على وحدات الطاقة بدءاً من 2026.

كما كانت هناك نقاشات معمّقة بين كبار مدراء هوندا، حيال جدوى العودة للفورمولا واحد بعد الانسحاب منها.

لكن تقدم أستون مارتن المثير للإعجاب هذا الموسم، علاوة على تواجدها كفريق من دون شريك للمحركات مع بداية حقبة المحركات الجديدة نظراً لانتهاء عقد تزودها بمحركات مرسيدس، بدا فرصة سانحة للتعاون.

حيث تم إكمال الصفقة، حيث ستصبح أستون مارتن الشريك الرسمي لمحركات هوندا في الفورمولا واحد.

حيث قال مارتن ويتمارش، المدير التنفيذي لمجموعة أستون مارتن لتقنيات الأداء: "مستقبلنا في الشراكة مع هوندا أحد آخر أحجار الأحجية ضمن خطط أستون مارتن الطموحة في الفورمولا واحد".

وأوضحت هوندا أن التزامها بالفورمولا واحد مبكراً بعد قرار الانسحاب جاء بسبب سعي جهود البطولة نحو الاستدامة.

علاوة على التزام الفئة الملكة بانبعاثات كربونية معدومة بحلول 2030، والانتقال إلى وقود مستدام بالكامل بحلول 2026 مع وحدات طاقة جديدة بمكونات كهربائية أكثر قوة.

حيث قال توشيهيرو مايبي، المدير التنفيذي للقسم العالمي لدى هوندا: "أحد أهم الأسباب وراء قرارنا خوض التحدي الجديد في الفورمولا واحد هو أن قمة رياضة السيارات تسعى لتصبح بطولة مستدامة، وذلك يتوافق مع الاتجاه الذي تخوضه هوندا لناحية الانبعاثات الكربونية المعدومة، وستصبح منصة تسهّل من عمليات التطوير لتقنياتنا الكهربائية".

بعد تحقيق اللقب العالمي مع ريد بُل في 2021 و2022، والتوجه نحو لقب ثالث هذا الموسم، فإن هوندا تسعى عبر شراكتها مع أستون مارتن لزيادة عدد الألقاب.

حيث قال كوجي واتانابي رئيس عمليات التسابق لدى هوندا: "إنهم يعملون حالياً على عدة حلول لتعزيز قوة الفريق والتقدم نحو الفوز بلقب الفورمولا واحد".

واختتم: "لذا، قررنا العمل سوية للسعي نحو اللقب العالمي تحت اسم أستون مارتن هوندا".