أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل

بعد ضغط طويل من أجل تقديم نوع من التغيير على صيغة نهاية الأسبوع، تلقّت الفورمولا واحد "دعمًا واسعًا" من الفرق من أجل إقامة ثلاثة سباقات قصيرة هذا الموسم والتي تحدّد شبطة انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد.

وتقضي الخطة بإقامة سباق قصير بطول 100 كلم يوم السبت في نهاية أسبوع جوائز كندا، إيطاليا والبرازيل، على أنّ تُقام التصفيات بصيغتها المعتادة يوم الجمعة لتحدد شبكة انطلاق السباق القصير.

وقد تمّت الموافقة خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد الأخير على تشكيل مجموعة عمل لتحديد التفاصيل الدقيقة لتلك السباقات، وتوضيح جوانب مثل النقاط الممنوحة والجوائز المالية، إلى جانب كيفية تأثيرها على عقود السائقين.

ويرى آندرو غرين المدير التقني لدى أستون مارتن بأنّه ما تزال هنالك عدة جوانب بحاجة للتوضيح من وجهة نظر تقنية كذلك، قبل أن تتمكن الفرق من منح دعمها الكامل لتلك الفكرة.

فقال: "نحن بحاجة إلى مجموعة قوانين، وليس لدينا بعد حزمة كاملة من القوانين حول تلك المسألة".

وأضاف: "لقد رأينا مقترحًا، والذي أظن بأنّ معظم الفرق كانت داعمة لاستكشافه، لكنّ ’الشيطان يكمن في التفاصيل’، ولم يتم تحديد وتوضيح تلك التفاصيل بعد".

وتابع: "هنالك الكثير من محاور النقاش، أبرزها مما يبدُر إلى الذهن سريعًا تغيير السيارة بين السباقين على سبيل المثال، أو إلى أي مدى يُسمح لك بالتغيير. المكابح، هل سيكون مسموح لنا بتغيير المكابح؟ والأكثر أهمية، ماذا سيحدث مع عدد المحركات المحدد لكل سائق؟ تم تصميم المحركات والاختبارات على جهاز الداينو من أجل نوع موسم محدد، ومن ثمّ أن نبتعد عن ذلك لفترة سيمثّل تحديًا كبيرًا".

وأكمل: "لذلك هنالك الكثير لمناقشته. العديد من التفاصيل لحسمها. أعتقد بأنّ هنالك رغبة عامة في تجربة تلك الخطة، لكن وكما قلت، الشيطان يكمن في التفاصيل هنا".

من جانبه، تشارك أوتماور زافناور مدير الفريق ذات شعور مديره التقني بأنّ القوانين النهائية يجب أن تكون حاضرة على طاولة النقاش قبل منح الدعم الكامل لتلك الخطة، لكنّه يتفهّم مخاوف السائقين - وأبرزهم سائقه سيباستيان فيتيل - بأنّ هذه الفكرة قد تنتقص من قيمة السباق الرئيسي يوم الأحد.

فقال: "من أجل أن نمضي قُدمًا في خطة السباقات القصيرة، فإنّ تحديد القوانين حولها هو الأمر الأهم. إذا لم نحدد القوانين على نحوٍ صائب، كون السيارة تم تصميمها وبناؤها بالفعل، فقد نخاطر حينها بالسباق الرئيسي لصالح السباق القصير".