أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
142 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
198 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
241 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
257 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
269 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
278 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل

يرى فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد أنّ خطة البطولة لتقديم صيغة السباقات القصيرة في ثلاث جوائز خلال موسم 2021 ما يزال يشوبها عدد من المشاكل التي تحتاج إلى حلول قبل الحصول على الموافقة النهائية.

أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل

بعد ضغط طويل من أجل تقديم نوع من التغيير على صيغة نهاية الأسبوع، تلقّت الفورمولا واحد "دعمًا واسعًا" من الفرق من أجل إقامة ثلاثة سباقات قصيرة هذا الموسم والتي تحدّد شبطة انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد.

وتقضي الخطة بإقامة سباق قصير بطول 100 كلم يوم السبت في نهاية أسبوع جوائز كندا، إيطاليا والبرازيل، على أنّ تُقام التصفيات بصيغتها المعتادة يوم الجمعة لتحدد شبكة انطلاق السباق القصير.

وقد تمّت الموافقة خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد الأخير على تشكيل مجموعة عمل لتحديد التفاصيل الدقيقة لتلك السباقات، وتوضيح جوانب مثل النقاط الممنوحة والجوائز المالية، إلى جانب كيفية تأثيرها على عقود السائقين.

ويرى آندرو غرين المدير التقني لدى أستون مارتن بأنّه ما تزال هنالك عدة جوانب بحاجة للتوضيح من وجهة نظر تقنية كذلك، قبل أن تتمكن الفرق من منح دعمها الكامل لتلك الفكرة.

فقال: "نحن بحاجة إلى مجموعة قوانين، وليس لدينا بعد حزمة كاملة من القوانين حول تلك المسألة".

وأضاف: "لقد رأينا مقترحًا، والذي أظن بأنّ معظم الفرق كانت داعمة لاستكشافه، لكنّ ’الشيطان يكمن في التفاصيل’، ولم يتم تحديد وتوضيح تلك التفاصيل بعد".

وتابع: "هنالك الكثير من محاور النقاش، أبرزها مما يبدُر إلى الذهن سريعًا تغيير السيارة بين السباقين على سبيل المثال، أو إلى أي مدى يُسمح لك بالتغيير. المكابح، هل سيكون مسموح لنا بتغيير المكابح؟ والأكثر أهمية، ماذا سيحدث مع عدد المحركات المحدد لكل سائق؟ تم تصميم المحركات والاختبارات على جهاز الداينو من أجل نوع موسم محدد، ومن ثمّ أن نبتعد عن ذلك لفترة سيمثّل تحديًا كبيرًا".

وأكمل: "لذلك هنالك الكثير لمناقشته. العديد من التفاصيل لحسمها. أعتقد بأنّ هنالك رغبة عامة في تجربة تلك الخطة، لكن وكما قلت، الشيطان يكمن في التفاصيل هنا".

اقرأ أيضاً:

من جانبه، تشارك أوتماور زافناور مدير الفريق ذات شعور مديره التقني بأنّ القوانين النهائية يجب أن تكون حاضرة على طاولة النقاش قبل منح الدعم الكامل لتلك الخطة، لكنّه يتفهّم مخاوف السائقين - وأبرزهم سائقه سيباستيان فيتيل - بأنّ هذه الفكرة قد تنتقص من قيمة السباق الرئيسي يوم الأحد.

فقال: "من أجل أن نمضي قُدمًا في خطة السباقات القصيرة، فإنّ تحديد القوانين حولها هو الأمر الأهم. إذا لم نحدد القوانين على نحوٍ صائب، كون السيارة تم تصميمها وبناؤها بالفعل، فقد نخاطر حينها بالسباق الرئيسي لصالح السباق القصير".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021

المقال السابق

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021

2
فورمولا 1

فيراري: إنفاق الفورمولا واحد الهائل على الأمور التقنية "غير منطقي"

3
فورمولا 1

تحليل: كيف يُمكن لمرسيدس الاستفادة من سقف النفقات في الفورمولا واحد

21س
4
فورمولا 1

أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل

5
فورمولا 1

فيتيل في "سلام مع نفسه" حيال رحيله عن فيراري

أحدث الأخبار
أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل
فورمولا 1

أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021

فيتيل في "سلام مع نفسه" حيال رحيله عن فيراري
فورمولا 1

فيتيل في "سلام مع نفسه" حيال رحيله عن فيراري

تحليل: كيف يُمكن لمرسيدس الاستفادة من سقف النفقات في الفورمولا واحد
فورمولا 1

تحليل: كيف يُمكن لمرسيدس الاستفادة من سقف النفقات في الفورمولا واحد

21س
فيراري: إنفاق الفورمولا واحد الهائل على الأمور التقنية "غير منطقي"
فورمولا 1

فيراري: إنفاق الفورمولا واحد الهائل على الأمور التقنية "غير منطقي"

07-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
قصة السهام الفضية: مرسيدس 03:41
فورمولا 1

قصة السهام الفضية: مرسيدس "دبليو10"

نظرة على سيارة أستون مارتن 2021 01:01
فورمولا 1
05-03-2021

نظرة على سيارة أستون مارتن 2021

النواحي التي لا ترغب مرسيدس بالكشف عنها في سيارة 2021 12:02
فورمولا 1
04-03-2021

النواحي التي لا ترغب مرسيدس بالكشف عنها في سيارة 2021

فيتيل يتكلم عن سبب انضمامه إلى أستون مارتن 01:09
فورمولا 1
04-03-2021

فيتيل يتكلم عن سبب انضمامه إلى أستون مارتن

الكشف عن سيارة أستون مارتن 02:37
فورمولا 1
04-03-2021

الكشف عن سيارة أستون مارتن "إيه.أم.آر21" 2021

الأكثر شعبية اليوم

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021

فيراري: إنفاق الفورمولا واحد الهائل على الأمور التقنية "غير منطقي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

فيراري: إنفاق الفورمولا واحد الهائل على الأمور التقنية "غير منطقي"

تحليل: كيف يُمكن لمرسيدس الاستفادة من سقف النفقات في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف يُمكن لمرسيدس الاستفادة من سقف النفقات في الفورمولا واحد

أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل

فيتيل في "سلام مع نفسه" حيال رحيله عن فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل في "سلام مع نفسه" حيال رحيله عن فيراري

"لا شك" لدى مرسيدس حيال التزام هاميلتون بالفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

"لا شك" لدى مرسيدس حيال التزام هاميلتون بالفورمولا واحد

تحليل: لماذا تُعدّ إعاقة فيراري لفيتيل مسألة غير منطقيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل: لماذا تُعدّ إعاقة فيراري لفيتيل مسألة غير منطقيّة

بوتاس ركّز على المكاسب الذهنية خلال تدريباته الشتوية "المكثّفة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس ركّز على المكاسب الذهنية خلال تدريباته الشتوية "المكثّفة"

أحدث الأخبار

أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن: خطة الفورمولا واحد للسباقات القصيرة ما تزال تشوبها المشاكل

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021

فيتيل في "سلام مع نفسه" حيال رحيله عن فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل في "سلام مع نفسه" حيال رحيله عن فيراري

تحليل: كيف يُمكن لمرسيدس الاستفادة من سقف النفقات في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف يُمكن لمرسيدس الاستفادة من سقف النفقات في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.