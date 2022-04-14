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فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى أخبار

أستون مارتن: حوادث فيتيل في أستراليا "غير طبيعية"

قال مايك كراك مدير فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد أنه "من غير الطبيعي" تعرضُ سيباستيان فيتيل لحادثتين كبيرتين خلال عطلة نهاية جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد.

أستون مارتن: حوادث فيتيل في أستراليا "غير طبيعية"

عاد فيتيل إلى قمرة السيارة في ملبورن بعد التغيب عن أول جولتين في موسم 2022 الجاري بسبب إصابته بفيروس كورونا.

لكنه تعرض لحادثة في التجارب الحرة الثالثة ما أثر على أدائه في التصفيات، ومن ثم تعرض لحادثة أخرى في بداية السباق. وكذلك الحال تعرض زميله لانس سترول لحادثة في الحصة الثالثة للتجارب.

وشدد كراك على أن هذه الحوادث لا تعود لتغيب الألماني عن أول سباقين أو قلة الوقت الذي أمضاه خلف المقود، معترفاً بأنه على الفريق تحمل المسؤولية فيما يتعلق بكيفية تصرف السيارة المقدمة للسائقين.

فقال: "أنا مسرور في البداية أن سيباستيان بخير، بعد هذه الحوادث. لكنني أعتقد أنه كبطل عالم أربع مرات، فإن مشاكله خلال الجولة لا تتعلق بأسلوب قيادته، لأنه قاد السيارة سابقاً".

وأكمل: "إنه أمر علينا النظر فيه حقاً، النظر في السيارة التي نقدمها له، والاستماع لانطباعاته عنها. من الواضح أنّ هذه الحوادث غير طبيعية".

وتابع: "لا أعتقد بأن ما جرى له علاقة بتغيبه عن أول سباقين. إنه فائز سابق عدة مرات في ملبورن. يعلم الحلبة جيداً. كما أجرى تجارب على السيارة". 

وأردف: "لذا أعتقد أنه سيكون من السهل القول ’إنه لم يكن متواجداً خلال أول جولتين’. ما يجري مع سائق من طينته يعني أنه علينا التحقق من الأدوات التي نقدمها له".

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بالمقابل، أوضح كراك أن أستون مارتن تعي ضعف تنافسيتها هذا الموسم. حيث يحتل الفريق المركز العاشر ضمن ترتيب بطولة المصنعين، بكونه الفريق الوحيد الذي لم يسجل أية نقطة بعد.

فقال: "في الفورمولا واحد، إن لم تقدم الأداء المطلوب فمن السهل ملاحظة ذلك. أسباب تقديم بعض الفرق لأداء جيد والبعض الآخر لأداء سيء مردّه انسيابية السيارة ووزنها".

وأكمل: "نحن نحرز بعض التقدم لناحية الوزن، لكننا متأخرون في مسألة الانسيابية".

واختتم: "نحن نحرز تقدماً لكن مسألة الارتدادات تقف عائقاً. إنه وضع محبط للغاية. نعلم أن لدينا مجالاً للتحسن لكننا غير قادرون على تحقيقه".

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