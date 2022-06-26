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أستون مارتن حريصة على بقاء فيتيل معها على المدى الطويل مع اقتراب محادثات التجديد

يأمُل مايك كراك مدير فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد أن يبقى سيباستيان فيتيل ضمن صفوف الفريق على المدى الطويل، وذلك قُبيل بدء المحادثات بين الطرفين حول تجديد العقد الحالي.

أستون مارتن حريصة على بقاء فيتيل معها على المدى الطويل مع اقتراب محادثات التجديد

انضم بطل العالم أربع مرات فيتيل إلى أستون مارتن قُبيل موسم 2021، لكن عقده الحالي ينتهي مع نهاية العام الجاري.

ولم يستعجل فيتيل لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، حيث سبق وأشار إلى أنه سينظر في حسم بقائه من عدمه خلال العطلة الصيفية.

ومن المتوقّع أن يمثّل مستقبل فيتيل عاملًا أساسيًا في سوق السائقين ضمن موسم الانتقالات في 2023، ولا سيما في ظل أن معظم فرق المقدمة قد حسمت بالفعل تشكيلاتها من السائقين.

وضمن حديثه في كندا نهاية الأسبوع الماضي، أكد كراك أنه لا تغيير في موقفه وأن أستون مارتن تودّ الإبقاء على فيتيل كجزء من مشروعها على المدى الطويل.

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فقال: "دومًا ما كنا واضحين بشأن أنه وإذا ما أرد المواصلة، فإننا نودّه أن يبقى على المدى الطويل، نعم".

وأضاف: "نخوض محادثات بالتأكيد. وتجمعنا علاقة جيدة جدًا جدًا، وليس الأمر وكأننا يجب أن نضع مواعيد نهائية لبعضنا البعض".

وتابع: "في مرحلة ما بطبيعة الحال وإذا ما أجّلنا الأمر أكثر من اللازم، سنواجه مشاكل بالتأكيد، وهو يدرك ذلك".

وأكمل: "لكننا نخوض نقاشات هامة وكل الأمور تبدو جيّدة في هذا الجانب".

واختتم: "نحلل ما قمنا به هنا، ونعمل بجد من أجل جولة سيلفرستون، ومن ثمّ سنرى موقعنا وبعد ذلك نتحدث".

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