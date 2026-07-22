أستون مارتن تواجه نقصًا في قطع الغيار قبل جائزة المجر الكبرى
يعتقد مايك كراك أن حزمة التحديثات الخاصة بجائزة المجر الكبرى ستكون جاهزة، لكنه اعترف بأن الفريق لن يمتلك عددًا كافيًا من قطع الغيار.
ميك كراك
الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي
يستعد فريق أستون مارتن لخوض منافسات جائزة المجر الكبرى بحزمة تحديثات شاملة، في محاولة لتغيير مسار موسمه المخيب للآمال في بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026.
ومع ذلك، يواجه الفريق خطرًا كبيرًا يتعلق بنقص قطع الغيار، في ظل محاولاته لإنهاء إنتاج السيارة الجديدة في اللحظات الأخيرة.
وتراجع الفريق، الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له، خلف بقية فرق مؤخرة الترتيب، بما في ذلك كاديلاك، خلال الأسابيع الأخيرة، كما تأخر بنحو خمس ثوانٍ عن وتيرة مرسيدس في التجارب التأهيلية.
وتعقد آمال الفريق في إنقاذ الموسم على حزمة التحديثات المنتظرة التي سيجلبها إلى المجر. لكن مع بقاء أيام قليلة فقط على ظهور السيارة الجديدة، يعمل المصنع لساعات إضافية لضمان تسليم القطع المطلوبة في الوقت المناسب.
وتحدث مدير العمليات الميدانية في أستون مارتن، مايك كراك، عن الأمر قائلًا: "هذا هو سؤال مليون دولار".
وأضاف: "يعمل الجميع بأقصى ما لديه من أجل تجهيز القطع وإعداد السيارتين".
وتابع: "عندما تقرر جلب تحديث كبير بهذا الحجم إلى الحلبة دفعة واحدة، فإن الأمر يتحول إلى عملية ضخمة للغاية. لأنك تحاول دائمًا مواصلة عملية التطوير حتى اللحظة الأخيرة قدر الإمكان".
وأضاف: "هناك الكثير من العمل الجاري حاليًا في مجمع أستون مارتن أرامكو للتكنولوجيا. أنا متفائل وأعتقد أننا سنتمكن من تجهيز كلتا السيارتين قبل عطلة نهاية الأسبوع. لكن بصراحة، لا أعتقد أننا سنمتلك خمس قطع غيار لكل مكون".
وتُعرف حلبة هنغارورينغ، التي تستضيف جائزة المجر الكبرى، بأنها من الحلبات التي تشهد حوادث متكررة بسبب ضيق مسارها والحواجز القريبة التي تعاقب السائقين عند أي خروج عن المسار.
ولذلك، فإن عدم توفر عدد كافٍ من قطع الغيار يمثل خطرًا كبيرًا بالنسبة إلى أستون مارتن.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
وأكد كراك أن الفريق مستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.
حيث قال: "عليك دائمًا أن تستعد لسيناريوهات مختلفة. يجب أن تضع خططًا مثل: ماذا سنفعل إذا لم تصل هذه القطعة؟ أو كيف سنشارك إذا لم تتوفر تلك القطعة؟"
وأضاف: "لا يمكنك أن تعتمد على قطعة واحدة فقط، ثم تجد نفسك غير قادر على القيام بأي شيء إذا لم تكن متوفرة".
وتابع: "لهذا السبب لدينا خطط بديلة. نحن نعمل باستمرار على سيناريوهات مختلفة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا استخدام هذا الحل إذا لم تصل تلك القطعة".
واختتم قائلًا: "ومع ذلك، لن تمتلك مجموعة احتياطية كاملة لكل شيء. لكن الجميع قام بعمل رائع في تقليل المخاطر وإعداد خطط بديلة في حال لم تصل قطعة أو قطعتان في الوقت المحدد".
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