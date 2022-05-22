أستون مارتن تواجه مشكلة في التبريد مع سيارتها المحدّثة

ضمن سعيها لإدخال تعديلات انسيابية ضخمة للسيارة، اتخذ الفريق عدة قرارات تخصّ التبريد منذ عدة أسابيع، لكن يبدو أن مشاكل غير متوقعة في ارتفاع الحرارة ظهرت نتيجة لذلك.

وفي مثل هذه الحالات، يضطر الفريق "لفتح" السيارة من أجل تحسين مستويات التبريد، لكن ذلك يعني مزيداً من الجرّ وبالتالي سيؤثر على سرعة السيارة القصوى.

وتأهل كل من سيباستيان فيتيل ولانس سترول بالمركزين الـ 16 والـ 18 على التوالي.

وكشف غرين أن الحزمة الجديدة تعدُ بإمكانيات جيدة، لكن الفريق لم يفهمها بالكامل بعد.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك تفاؤل كبير بالسيارة. إنها مختلفة تماماً بعد التحديثات. علينا إجراء مراجعة للإعدادات لإيجاد التوليفة الأفضل".

وأكمل: "أعتقد أن الحرارة المرتفعة فاجأتنا. اتخذنا بعض القرارات فيما يتعلق بالتبريد منذ فترة".

وتابع: "لكنها لم تساعد في الحقيقة. وهذه المشكلة تؤثر على الأداء في السباق".

وأردف: "بالتأكيد، لم تُظهر السيارة قدرتها الكاملة بعد".

بالمقابل، أشار غرين إلى أن مشاكل في التوجيه كذلك واجهت فيتيل وسترول خلال التصفيات.

فقال: "عانى كل منهما من مشاكل في التوجيه. بشكل عام كان بوسعنا القيام بعمل أفضل".

وأردف: "علينا استخراج المزيد والبدء بالتطوير".

واختتم: "هذه هي مهمتنا التالية. إنها بمثابة سيارة انطلاق بالنسبة لنا ولدينا المزيد من التحديثات القادمة".