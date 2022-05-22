أستون مارتن تنفي اتهامات ريد بُل المتعلقة بسرقة البيانات

أثار الفريق المتمركز في سيلفرستون جدلًا كبيرًا في برشلونة نهاية هذا الأسبوع عندما كشف عن سيارة "أيه.ام.آر22" محدّثة بشكل كبير وبتصميم يبدو نسخة مباشرة من تصميم سيارة ريد بُل "آر.بي18".

وكانت أوجه التشابه بين التصميمين كافية كي تطلق "فيا" تحقيقًا في الكيفية التي تم بها ذلك، وما إذا كان يخالف القوانين التي تمنع الفرق من استخدام المعلومات من المنافسين لتصنيع الأجزاء المدرجة.

وسرعان ما أصدر الكيان الحاكم بيانًا أكّد فيه رضاه بأن أستون مارتن اتبعت القوانين، وأن التغييرات الجديدة على سيارتها تمّت بشكل مستقل تمامًا.

مع ذلك، فإن ريد بُل ليست مقتنعة تمامًا بذلك وعبرت عن مخاوفها بأن بعض بياناتها ربما حصلت عليها أستون مارتن عندما انتقل أحد موظفيها السابقين إلى الفريق البريطاني.

وبالفل وكجزء من خططها الاستثمارية في الفريق، وظفت أستون مارتن العديد من الأشخاص الجدد وحصلت على خدمات موظفين من فرق أخرى بما فيهم المدير التقني الحالي لديها دان فالوز الذي كان يعمل لدى ريد بُل.

وألمح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل إلى أنه ربما قد انتقلت بعض العلومات بين الفريقين.

فقال: "ليس الأمر متعلقًا فقط بـ دان فالوز. هنالك أدلة على أنه تم تحميل بعض البيانات. دان فالوز كان في إجازة مدفوعة. ما لديه في عقله يجعل النسخ غير ممنوع بتلك المقاربة. ولكن هل يمكنك النسخ من دون وثائق وصنع نسخة تفصيلية كهذه من سيارتنا؟".

من جهته، نفى آندي غرين رئيس القسم التقني لدى أستون مارتن مثل هذه الادعاءات، حيث أوضح بأن فريقه بدأ بالسعي لذلك التصميم الجديد المشابه لريد بُل قبل حتى أن يرى سيارة "آر.بي18".

فقال: "لا أعلم طبيعة تلك الاتهامات التي تتحدث عنها ريد بُل. كل ما يمكنني قوله هو أننا لم نتلق أية بيانات في أية مرحلة من أي فريق أو أي شخص".

وأضاف: "فيا أتت إلى المصنع وأجرت تحقيقًا مفصلًا، وفحصت كل البيانات في تاريخ هذه السيارة، كما أجروا مقابلات مع جميع المشاركين في تصميم السيارة وخلصوا إلى أنه كان تطويرًا مستقلًا تمامًا".

وتابع: "وبالحديث عن نقطة الموظفين المحتملين، فقد تمّ تصميم هذه السيارة في منتصف العام الماضي مع وجهتين لإطلاقها، وكل ذلك حدث قبل حتى ظهور أي أحد من ريد بُل. لذلك أعتقد بأن تلك الاتهامات عارية تمامًا من الصحة".