بينما أكمل فرانكو كولابينتو سائق ألبين، وغابرييل بورتوليتو سائق أودي، يومًا ثانيًا من اختبارات بيريللي الهادفة إلى وضع اللمسات الأخيرة على مجموعة إطارات موسم 2027، انتقلت أستون مارتن من العمل على الإطارات في اليوم السابق إلى تنفيذ يوم التصوير الثاني لها هذا الموسم على حلبة المجر.

وشكلت الفرصة أفضل استغلال ممكن بعد الظهور الأول للنسخة "بي" من سيارة أستون مارتن "إيه.إم.آر26" خلال جائزة المجر الكبرى الأسبوع الماضي، والتي تضمنت جميع التطويرات الجديدة التي أدخلها الفريق الفني بقيادة أدريان نيوي على هيكل السيارة وجوانبها الانسيابية لموسم 2026.

وساعد التحسن الكبير السيارة على العودة إلى المنافسة مع بقية الفرق، حيث نجح فرناندو ألونسو في التأهل إلى القسم الثاني من التصفيات للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن ينهي هو وزميله لانس سترول السباق في المركزين الرابع عشر والثالث عشر على التوالي.

والأهم من ذلك أن يوم التصوير الذي أقيم الأربعاء استُخدم لإجراء اختبار أولي لوحدة طاقة هوندا الجديدة التي طال انتظارها، والتي استفادت من رموز التطوير الممنوحة ضمن نظام فرص التطوير والتحديث الإضافية (ADUO).

ويظهر أن الهدف الرئيسي من الاختبار كان تقييم محرك "آر.إيه626إتش" الجديد أكثر من تصوير المواد الدعائية، إذ أُسندت مهمة القيادة إلى السائق الثالث للفريق، الأمريكي جاك كروفورد، بينما كان من المرجح أن يقود فرناندو ألونسو أو لانس سترول السيارة لو كان الهدف يقتصر على يوم التصوير.

وتمكن مهندسو هوندا، بالتعاون مع فريق أستون مارتن، من إجراء مقارنات مهمة مع سيارة "إيه.إم.آر26" التي شاركت في سباق نهاية الأسبوع الماضي، مستفيدين من البيانات التي جُمعت خلال الجائزة الكبرى، رغم أن قوانين أيام التصوير تسمح باستخدام إطارات استعراضية فقط.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاختبار سار بصورة إيجابية، إذ تفيد المعلومات بأن التجربة نجحت، كما يبدو أن الاهتزازات المزعجة التي أثرت على بداية الموسم قد تم التخلص منها.

وتخطط هوندا لاعتماد وحدة الطاقة المطورة، التي يُعتقد أنها قد توفر ما يصل إلى 30 حصانًا إضافيًا، بداية من جائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت، أول سباقات البطولة بعد العطلة الصيفية في 23 أغسطس.

ورغم أن هذه الزيادة لن تكون كافية لمنافسة مرسيدس أو ريد بُل-فورد بشكل مباشر، فإنها تمثل خطوة مهمة إلى الأمام، وقد تمنح، إلى جانب السيارة الجديدة كليًا، فرناندو ألونسو ولانس سترول الدفعة الأخيرة التي يحتاجان إليها للمنافسة على النقاط في بعض الحلبات.