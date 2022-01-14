أستون مارتن تكشف موعد إطلاق سيارتها لموسم 2022 في الفورمولا واحد

ضمن رسالة بريد إلكتروني تمّ إرسالها إلى المشجّعين صباح اليوم الجمعة، أكّدت أستون مارتن أنّ سيارتها الجديدة "أيه.ام.آر22" ستظهر للعيان في 10 فبراير/شباط المُقبل من مقرّ الصانع البريطاني في غايدون.

ويسجّل ذلك أوّل موعد في أجندة موسم إطلاق سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022، عندما ستكشف الفرق العشرة النقاب عن سياراتها الجديدة تمامًا ضمن الحقبة الجديدة للقوانين التقنية في 2022.

وكانت فيراري قد كشفت عن خطط لإطلاق سيارتها في الفترة حول 16-18 فبراير/شباط، لكنها لم تؤكّد بعد موعدًا محددًا.

هذا وتنطلق التجارب الشتوية لموسم 2022 على حلبة برشلونة في إسبانيا في 23 فبراير/شباط. حيث ستحصل الفرق على 6 أيام من التجارب قبل الجولة الافتتاحية للموسم التي تُقام في البحرين في 20 مارس/أذار.

في المقابل، ستدخل أستون مارتن موسم 2022 وهي تتطلّع للعودة من الموسم المُحبط في العام الماضي والذي شهد تراجع الفريق إلى المركز السابع في بطولة الصانعين.

حيث تلقى الفريق ضمن موسمه الأول تحت اسم أستون مارتن ضربة موجعة مع خفض مستويات الارتكازية الذي تسبب بخسارته للأداء بالمقارنة مع منافسيه من فرق الوسط.

وقد سجّل سائق الفريق سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرّات منصة تتويج وحيدة ضمن موسمه الأول مع أستون مارتن بعد حلوله ثانيًا في جائزة أذربيجان الكبرى.

فيما كانت أفضل نتائج زميله لانس سترول المركز السادس في قطر، كما أكمل الموسم بفارق 9 نقاط عن مجموع نقاط الألماني.

جديرٌ بالذكر أن الفريق قد شهد تغييرًا كبيرًا مؤخّرًا مع رحيل مديره ورئيسه التنفيذي أوتمار زافناور، والذي يرتبط بقوة بانتقال إلى صفوف ألبين.

وأعلن الفريق أنه إدارته ستكون من خلال "الفريق الإداري حتى يتمّ تعيين بديل لزافناور".