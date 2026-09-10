تتعامل أستون مارتن مع موسم 2026 باعتباره عمليًا فترة اختبار تمتد لـ12 شهرًا. وبعد النصف الأول الصعب للغاية من الموسم، قرر الفريق المتمركز في سيلفرستون إعداد حزمة تحديثات شاملة لسيارة AMR26.

لكن الفريق البريطاني أكد، عبر تصريحات المهندس إنريكو كارديللي، أن حزمة التحديثات الرئيسية التي تم تقديمها في منتصف الموسم كانت آخر عملية تطوير شاملة مخطط لها لسيارة AMR26. ومن الآن فصاعدًا، سيتحول كامل التركيز إلى سيارة 2027، التي ستعتمد على سيارة AMR26 الحالية.

حيث قال كارديللي في مقابلة مع موقع أستون مارتن: "بعد المجر، أجرينا بعض التحسينات الطفيفة؛ وفي زاندفورت، أجرينا تغييرات على الجناح الأمامي والأرضية. وستكون هذه آخر التحسينات الانسيابية المخطط لها لهذه السيارة."

"قد يكون الاستثناء الوحيد إذا اكتشفنا، خلال تطوير سيارة 2027، شيئًا نعتقد أن اختباره على الحلبة هذا العام سيساعد عملية مطابقة البيانات لدينا. لكن في الوقت الحالي، لا توجد أي خطط أخرى إلى جانب ذلك."

"لا يزال يتعين علينا استكمال برنامج خفض الوزن لدينا. ونتوقع الانتهاء منه في حدود باكو. واعتبارًا من باكو، سنستخدم بشكل أساسي النسخة النهائية من السيارة لبقية الموسم."

وقال: "كان الجهد الذي بذله الفريق بأكمله لإحضار سيارة معاد تصميمها بالكامل إلى الحلبة في منتصف الموسم أمرًا مذهلًا. هذا كان أكبر تحديث جلبه الفريق إلى الحلبة على الإطلاق. لم تكن لدينا قاعدة جيدة، لكننا أحرزنا خلال بضعة أشهر تقدمًا مهمًا للغاية على صعيد هيكل السيارة."

وكان بإمكان أستون مارتن، في الظروف الطبيعية، اختيار إدخال تحديثات طفيفة من سباق إلى آخر.

لكن نظرًا إلى الوضع الحرج الذي كان الفريق يمر به، اختار أولًا جمع البيانات وفهم مشاكله بشكل شامل، ثم إعداد تحديث كبير من شأنه أن يضع أساسًا متينًا لكل من الموسم الحالي وأعمال هيكل السيارة والانسيابية المستقبلية.

إنريكو كارديللي، أستون مارتن الصورة من قبل: Aston Martin Racing

وقال كارديللي عن هذا النهج: "كان هذا قرارًا جريئًا وصحيحًا."

"اعتماد هذا النهج يغير بالكامل الطريقة التي يعمل بها فريق فورمولا 1. عندما تقدم تحديثات صغيرة باستمرار، تكون دائمًا تحت ضغط الوقت. كل بضعة أسابيع يتعين عليك تجميد شيء ما، وإصداره، وتصنيعه، وشحنه."

"ما فعلناه هو أننا منحنا الناس الوقت. منحنا خبراء الانسيابية والمصممين والمهندسين الوقت. منحناهم الوقت لإعادة التفكير في المفاهيم، واستكشاف أفكار قد تحتاج إلى وقت أطول من بضعة أسابيع حتى تنضج. بعض المفاهيم تتمتع بإمكانات كبيرة، لكنها تتطلب الصبر."

"ومن خلال إزالة ضغط 'عليك أن تقدم شيئًا خلال أربعة أو خمسة أسابيع'، أوجدنا مساحة للقيام بشيء أكثر فعالية. وبرأيي، كانت تلك الطريقة الوحيدة لتحقيق التقدم الذي أحرزناه. لا أعتقد أننا كنا سنتمكن من تحقيق ذلك باتباع نهج تقليدي تدريجي."

لم تتمكن النسخة الجديدة من AMR26 حتى الآن من تجاوز القسم الأول من التصفيات سوى مرة واحدة، وذلك بفضل فرناندو ألونسو.

وعلى الرغم من حدوث بعض التحسن في أداء التصفيات، فإن هذا المكسب لم يصل تقريبًا في أي وقت إلى مستوى يترجم إلى زيادة ملموسة في الأداء. ومع ذلك، تمكن ألونسو من تسجيل نقاط لأستون مارتن في السباقات.

وسلط كارديللي الضوء أيضًا على نقاط قوة AMR26 في وتيرة السباق، قائلًا: "مما رأيناه حتى الآن، تبدو السيارة قوية بشكل خاص في إعدادات السباق. وهي أكثر تساهلًا مع الإطارات. وبالطبع، يعتمد أداء الإطارات أيضًا على كيفية إدارتها خلال فترة استخدامها، لكننا نرى بوضوح أن الاتجاه الذي نسلكه مع السيارة هو الاتجاه الصحيح."

"وهذا أمر مهم جدًا لأن هذه السيارة ستكون نقطة البداية لعام 2027. وعلى صعيد هيكل السيارة، لدينا الآن فكرة جيدة عن الاتجاه الذي يتعين علينا اتباعه."

لانس سترول، أستون مارتن الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

لذلك، فإن برنامج أستون مارتن واضح: سيتم إجراء الدفعة الأخيرة لخفض الوزن في باكو، وبعد ذلك سيتحول كامل التركيز إلى سيارة 2027.

وستتبع هوندا خارطة طريق مماثلة. وسيكون المحرك، الذي يتضمن التحديثات المسموح بها بموجب نظام فرص التطوير والترقية الإضافية الثاني، آخر تحديث رئيسي لوحدة الطاقة يتم تقديمه هذا الموسم.

وبعد ذلك، ستركز الشركة اليابانية جهودها بشكل حصري على وحدة الطاقة التي ستُستخدم في عام 2027.