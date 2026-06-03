يُعدّ أسبوع جائزة موناكو الكبرى دائمًا الحدث الأكثر تألقًا في روزنامة الفورمولا 1، ما يجعل الفرق غالبًا تختار حلبة الإمارة لعرض تصاميم خاصة ومؤقتة، وهذا العام ستشارك أستون مارتن بهذا التقليد.

وخلال الأيام الماضية، كشفت مكلارين عن تصميم خاص احتفالًا بسباقها رقم 1000 في الفورمولا 1، بينما أعلنت أستون مارتن صباح اليوم عن هوية بصرية جديدة بالتعاون مع "معادن"، أحد رعاة الفريق في سيلفرستون.

وسوف تتخلى سيارات AMR26 مؤقتًا عن اللون الأخضر التقليدي لأستون مارتن لصالح حملة "From Rock to Racetrack".

سيارة أستون مارتن

ويبدو أن هذا التصميم يروي رحلة المعادن والمواد الخام من الاستخراج إلى الهندسة عالية الأداء، بهدف إظهار كيف تتحول المواد المستخرجة بواسطة "معادن" إلى مكونات أساسية تسهم في تشغيل التقنيات الحديثة.

ويتميز الطلاء بلمسة لامعة متغيرة الألوان، تم إنتاجها باستخدام مادة طلاء خاصة تُستخدم لأول مرة من قبل الفريق.

ويمنح ذلك السيارة مظهرًا يتغير بصريًا أثناء تحركها على شوارع موناكو، في إشارة إلى تحول المواد الخام إلى تكنولوجيا متقدمة.

وسيظهر نفس التصميم على بدلات السباق الخاصة بكل من فرناندو ألونسو وزميله لانس سترول، وكذلك على خوذ وبدلات ميكانيكي الفريق.

من جهته، قال جيفرسون سلاك، المدير التجاري لدى أستون مارتن: "هذا الأسبوع، نفخر بالاحتفال بشريكنا الرئيسي معادن من خلال هذا التصميم الخاص في جائزة موناكو الكبرى".

سيارة أستون مارتن

وأكمل: "هذا ليس مجرد طلاء، بل حملة تسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه معادن في تحويل وتشكيل المواد إلى مكونات نستخدمها جميعًا، بما في ذلك في عالم الفورمولا 1".

وأردف: "نتطلع لرؤية هذا التصميم المميز على شوارع موناكو خلال هذا الأسبوع".

وتواجه أستون مارتن بداية صعبة لموسم 2026، مع أول موسم لسيارة صُممت تحت إشراف أدريان نيوي، حيث عانى الفريق من مشاكل في الاهتزازات والموثوقية مع محرك هوندا الجديد، ما أثّر على الأداء في بداية العام.