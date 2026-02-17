في التجارب الأولى بالبحرين، أُتيحت للفرق تركيبات سي1 وسي2 وسي3 فقط. لكن في التجارب الثانية، فُتح كامل نطاق إطارات بيريللي أمام الفرق، مع أحقية كل فريق في اختيار 24 مجموعة من الإطارات.

ومع ذلك، سلكت أستون مارتن مسارًا معاكسًا لبقية الفرق بعدم استخدام تركيبتَي سي1 وسي2 على الإطلاق. إذ أحضر الفريق المتمركز في سيلفرستون 20 مجموعة من إطارات سي3، ومجموعتين من سي4، ومجموعتين من سي5 إلى البحرين.

وجاء قرار الفريق بعد بداية صعبة لما قبل الموسم، حيث تعد أستون مارتن حاليًا الفريق الذي أكمل أقل عدد من اللفات حتى الآن.

وتوجد أيضًا تساؤلات حول وتيرة سيارة "إيه إم آر26"، إذ صرّح لانس سترول بأن السيارة متأخرة بنحو أربع ثوانٍ عن المتصدرين.

وكانت أستون مارتن واحدة من أربعة فرق فقط جلبت تركيبة سي5 إلى التجارب، إلى جانب ويليامز وألبين وآودي التي اختارت كذلك التركيبة الأكثر ليونة.

من جهة أخرى، كانت تركيبة سي3 الخيار الأكثر شيوعًا بشكل عام. ومع ذلك، اختارت مكلارين وآودي وكاديلاك برنامجًا محدودًا على الإطارات المتوسطة، مكتفية بثماني مجموعات فقط من سي3.

هذا وستكون تجارب البحرين الثانية آخر فرصة إعداد رئيسية للفرق قبل السباق الافتتاح للموسم في أستراليا.