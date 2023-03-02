أستون مارتن تكشف عن أسرع سيارة دفع رباعي في العالم لتكون السيارة الطبية في الفورمولا واحد

سيحل طراز "دي بي اكس707" مكان طراز "دي بي اكس" الأصلي الذي استُعمل في البطولة في موسمي 2021 و2022، كما يمثّل تحديثًا كبيرًا من ناحية الأداء، وهو ما سيعود بالنفع في جوانب مثل زمن الاستجابة وقدرة الطاقم على بلوغ مكان الحادثة.

وتتشارك أستون مارتن تزويد البطولة بالسيارتين الطبية والأمان مع مرسيدس. حيث كان اختيار العلامة التي سيتم اعتماد سيارتها على أية حلبة يتحدد سابقًا من خلال اعتبارات تجارية وتسويقية، لكن الجانب اللوجستي سيلعب دورًا كبيرًا هذا الموسم في كيفية تشارك جدول المشاركة باعتبار أسباب مثل الاستدامة وتكاليف النقل.

هذا ويعتبر طراز "دي بي اكس707" قادرًا رسميًا على الوصول من 0 إلى 60 ميل/ساعة في 3.1 ثانية، بالمقارنة مع 3.9 ثانية للطراز السابق.

كما تملك السيارة سرعة قُصوى تبلغ 193 ميل/ساعة، ما يجعلها أسرع من منافساتها ضمن فئتها مثل لامبورغيني يوروس بيرفورمانتي، فيراري بوروسانغواي، بينتلي بينتايا ومازيراتي ليفانتي تروفيو، ويسمح لها بأن تكون أسرع سيارة دفع رباعي في العالم.

الطراز الجديد يصل إلى هذه السرعة القُصوى من خلال قوة تبلغ 697 حصانًا من محرك ثماني الأسطوانات بسعة 4 لتر، بالمقارنة مع 542 حصانًا في الطراز السابق، و649 حصانًا مع سيارة مرسيدس المكافئة الطبية لهذا الموسم.

سيارة أستون مارتن الطبية تصوير: أستون مارتن