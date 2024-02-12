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أستون مارتن تكشف سيارة 2024 التي تمثل "تطويراً كبيراً"

كشفت أستون مارتن سيارتها الجديدة إيه.أم.آر24 الجديدة لموسم 2024 في الفورمولا واحد، والتي أكدت بأنها تمثل "تطويراً كبيراً" مقارنة بسيارة 2023.

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أستون مارتن إيه.أم.آر24

يعود الفريق بعد موسم شهد تقلبات في الأداء العام الماضي، حيث بدأ الموسم بوتيرة قوية جداً قبل أن يواجه بعض الصعوبات أثناء عملية التطوير مقارنة بالمنافسين.

لكن أستون مارتن فهمت المشاكل التي عانت منها، وقام الفريق بإصلاحها في السيارة الجديدة التي خرجت في أول اختبار لها على حلبة سيلفرستون.

وتم تحسين السيارة الجديدة في جميع النواحي تقريباً، لكن أهم ما يميزها عن السيارة السابقة، منطقة الأنف والجانح الأمامي.

وبالإضافة للتعديلات الانسيابية، فقد انتقل الفريق نحو نظام تعليق مختلف نتيجة استعمال قطع من مرسيدس.

وعبّر دان فالوز المدير التقني بوضوح أن السيارة لن تسير وفق خطٍ تطويري مختلف تماماً.

فقال: "لقد أدخلنا تعديلات على جميع نواحي السيارة. فقد باتت مختلفة جداً في العديد من المجالات".

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أستون مارتن إيه.أم.آر24

أستون مارتن إيه.أم.آر24

تصوير: أستون مارتن

وأردف: "أغلب القطع تم تغييرها، وهي بالتالي تمثل تطويراً كبيراً لسيارة العام الماضي".

واسترسل: "التغيير الأبرز الذي ستلاحظونه يتمحور في منطقة الأنف والجانح الأمامي. كما أن الهيكل مختلف. وهناك بعض التغييرات غير المرئية".

كما أكد فالوز أن الأمر الأهم الذي احتاج الفريق للتركيز عليه هو ضمان عدم التأخر في سباق التطوير خلال الموسم.

أستون مارتن إيه.أم.آر24

أستون مارتن إيه.أم.آر24

تصوير: أستون مارتن

.”

أستون مارتن إيه.أم.آر24

أستون مارتن إيه.أم.آر24

تصوير: أستون مارتن

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