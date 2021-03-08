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أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021

كشف الصانع البريطاني أستون مارتن عن سيارة الأمان والسيارة الطبيّة لبطولة العالم للفورمولا واحد اللتين ستُسجّلان بدايتهما في البطولة ضمن تجارب البحرين هذا الأسبوع قبل استخدامهما في الجولة الافتتاحيّة من الموسم على ذات الحلبة في 28 مارس.

أستون مارتن تكشف سيارة الأمان الجديدة للفورمولا واحد لموسم 2021

مثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقًا، فإنّ أستون مارتن – التي ستعود إلى البطولة بفريقها الخاص هذا العام للمرّة الأولى منذ 60 عامًا، ستتشارك مهام سيارة الأمان والسيارة الطبيّة مع مرسيدس هذا الموسم.

وازداد تعاون أستون مارتن ومرسيدس على مدار العام المقبل بعد توصّلهما إلى صفقة لتعزيز الشراكة بينهما والتوصّل إلى اتّفاقات تعاونٍ تقنيّة كذلك. وتمّ الإعلان مؤخّرًا عن أنّ مرسيدس ستزيد من حصّتها في أستون مارتن إلى 20 بالمئة، بينما ستمنحها طيفًا واسعًا من التكنولوجيا، بما في ذلك هندسة وحدات الطاقة والأنظمة الكهربائيّة والإلكترونيّة.

وقال ستيفان دومينيكالي المدير التنفيذيّ للفورمولا واحد: "نحن سعداء للغاية بالإعلان عن شراكتنا الجديدة مع أستون مارتن ومرسيدس لتوفير سيارة الأمان والسيارة الطبيّة لبطولة العالم للفورمولا واحد".

وأضاف: "أستون مارتن ومرسيدس علامتان أيقونيّتان في عالم صناعة السيارات، ونحن فخورون بموقعهما في البطولة. السيارتان مهمّتان جدًا بالنسبة للفورمولا واحد ودائمًا ما تُبقيان سائقينا في مأمن. شاهدنا السرعة البطوليّة والالتزام من قبل الأطقم العام الماضي في طريقهم لإنقاذ رومان غروجان من حادثه المروّع، وسيارات مرسيدس وأستون مارتن مجهّزتان بشكلٍ مثالي للاستجابة الفوريّة لضمان سلامة السائقين".

وتمّ توفير نسخة خاصة معدّة من طراز أستون "فانتاج" وتطويرها لتكون سيارة الأمان للتدخّل عند الحاجة والتحكّم في وتيرة السباق. وأصبحت طاقة محرّك السيارة إثر التعديلات تصل إلى 528 حصانًا من محرّك في8 بسعة 4 لترات. وتتسارع السيارة من 0 إلى 100كلم/س في غضون 3.5 ثوانٍ، كما تمّ تعزيز ارتكازيّة السيارة أكثر بالمقارنة مع نسخة الإنتاج الأصليّة.

وتمّ تزويد داخل السيارة بشاشتَين على لوح القيادة لتوفير السائق ومساعده بثًا حيًا إلى جانب العديد من المعلومات المخصّصة، بما فيها موقعٌ حيٌ لجميع السيارات على الحلبة.

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد
1/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد
2/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد
3/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد
4/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد
5/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد
6/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد
7/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد
8/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد

سيارة أستون مارتن الطبيّة للفورمولا واحد
9/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
10/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
11/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
12/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
13/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
14/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
15/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
16/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
17/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
18/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
19/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
20/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
21/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
22/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
23/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
24/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن

سيارة الأمان للفورمولا واحد من أستون مارتن
25/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان والسيارة الطبيّة من أستون مارتن

سيارة الأمان والسيارة الطبيّة من أستون مارتن
26/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان والسيارة الطبيّة من أستون مارتن

سيارة الأمان والسيارة الطبيّة من أستون مارتن
27/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

سيارة الأمان والسيارة الطبيّة من أستون مارتن

سيارة الأمان والسيارة الطبيّة من أستون مارتن
28/28

الصورة من قبل: أستون مارتن

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