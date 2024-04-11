أستون مارتن تكشف خطتها للاحتفاظ بخدمات ألونسو

يقيّم ألونسو حالياً خياراته ليرى إن كان سيواصل في الفورمولا واحد الموسم المقبل أم لا، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الإسباني عدة مرات أن أولويته تتمثل بالبقاء مع فريقه الحالي أستون مارتن، لكن هناك إمكانيات متاحة لانتقاله تتمثل بفرق مثل مرسيدس وريد بُل ضمن سيناريوهات معينة.

من جهته، أكد مايك كراك مدير فريق أستون مارتن، رغبته بالإبقاء على خدمات ألونسو المتألق، مشيراً إلى الاستراتيجية التي يتبعها لإقناعه بالبقاء.

فقال: "نحتاج بالتأكيد لإضافة المزيد والمزيد من الأداء".

وأكمل: "أعتقد أنه قادر على المنافسة ليس ضمن فرق الوسط وحسب، بل المقدمة بالفعل. ونحن لن نتوقف هنا".

وأضاف: "سنواصل جلب القطع لإبقائه متحفزاً ومسروراً هنا في أستون مارتن".

وكانت أستون مارتن قد قدمت جولة مشجعة في اليابان، حيث قدم ألونسو ما وصفه بأنها إحدى أفضل خمس جولات في مسيرته دافعاً سيارته أمام سيارتي مرسيدس وسيارة مكلارين التي يقودها أوسكار بياستري.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ونظراً لما تتطلبه حلبة سوزوكا من الإطارات، فإن كراك متفائل حيال الحلبات المقبلة.

"أعتقد أنه يمكن أن نتفق على أننا لم نعد في أرض مجهولة، وهذا إيجابي".

وأكمل: "رأينا إمكانية التجاوز في أماكن لا تصدق، لكن مع فارق كبير في الأداء والإطارات، يمكنك القيام بذلك، إذا كنت شجاعاً بما فيه الكفاية".

وأضاف: "لكنني أتفق على أننا لم نعد في أرض مجهولة. بدا أننا ضمن مجموعة المقدمة. كنا أمام مرسيدس. وهذا مشجع للغاية".

وتابع: "لكن مرة أخرى، هذه مجرد مجموعة بيانات لجولة واحدة. دعونا نرى، نحن بحاجة إلى تأكيد ذلك خلال السباقات القادمة".