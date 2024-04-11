جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1

أستون مارتن تكشف خطتها للاحتفاظ بخدمات ألونسو

تكلمت أستون مارتن على لسان مدير فريقها في الفورمولا واحد، مايك كراك حيال الطريقة التي ينوي بها الاحتفاظ بخدمات نجمه بطل العالم مرتين، فرناندو ألونسو.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

زاك موجر/ صور لات

يقيّم ألونسو حالياً خياراته ليرى إن كان سيواصل في الفورمولا واحد الموسم المقبل أم لا، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الإسباني عدة مرات أن أولويته تتمثل بالبقاء مع فريقه الحالي أستون مارتن، لكن هناك إمكانيات متاحة لانتقاله تتمثل بفرق مثل مرسيدس وريد بُل ضمن سيناريوهات معينة.

من جهته، أكد مايك كراك مدير فريق أستون مارتن، رغبته بالإبقاء على خدمات ألونسو المتألق، مشيراً إلى الاستراتيجية التي يتبعها لإقناعه بالبقاء.

فقال: "نحتاج بالتأكيد لإضافة المزيد والمزيد من الأداء".

وأكمل: "أعتقد أنه قادر على المنافسة ليس ضمن فرق الوسط وحسب، بل المقدمة بالفعل. ونحن لن نتوقف هنا".

وأضاف: "سنواصل جلب القطع لإبقائه متحفزاً ومسروراً هنا في أستون مارتن".

وكانت أستون مارتن قد قدمت جولة مشجعة في اليابان، حيث قدم ألونسو ما وصفه بأنها إحدى أفضل خمس جولات في مسيرته دافعاً سيارته أمام سيارتي مرسيدس وسيارة مكلارين التي يقودها أوسكار بياستري.

اقرأ أيضاً:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ونظراً لما تتطلبه حلبة سوزوكا من الإطارات، فإن كراك متفائل حيال الحلبات المقبلة.

"أعتقد أنه يمكن أن نتفق على أننا لم نعد في أرض مجهولة، وهذا إيجابي".

وأكمل: "رأينا إمكانية التجاوز في أماكن لا تصدق، لكن مع فارق كبير في الأداء والإطارات، يمكنك القيام بذلك، إذا كنت شجاعاً بما فيه الكفاية".

وأضاف: "لكنني أتفق على أننا لم نعد في أرض مجهولة. بدا أننا ضمن مجموعة المقدمة. كنا أمام مرسيدس. وهذا مشجع للغاية".

وتابع: "لكن مرة أخرى، هذه مجرد مجموعة بيانات لجولة واحدة. دعونا نرى، نحن بحاجة إلى تأكيد ذلك خلال السباقات القادمة".

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق تحليل تقني: ألبين وويليامز تتّبعان فكرة جناحٍ أمامي مستلهم من مرسيدس
المقال التالي لماذا غادر سانشيز مكلارين بعد ثلاثة أشهر فقط

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
ألونسو يجدد عقده مع فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد لعدة مواسم

ألونسو يجدد عقده مع فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد لعدة مواسم

فورمولا 1
ألونسو يجدد عقده مع فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد لعدة مواسم
كراك: فريق أستون مارتن لم يعد في "أرض مجهولة"

كراك: فريق أستون مارتن لم يعد في "أرض مجهولة"

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كراك: فريق أستون مارتن لم يعد في "أرض مجهولة"
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة اليابان الكبرى 2024

تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة اليابان الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة اليابان الكبرى 2024

أحدث الأخبار

ألونسو: لمّ الشمل مع هوندا في 2026 "محفّز"

ألونسو: لمّ الشمل مع هوندا في 2026 "محفّز"

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
ألونسو: لمّ الشمل مع هوندا في 2026 "محفّز"
ألونسو: "مشروع العمر" في أستون مارتن كان أساسيًا وراء صفقتي الجديدة

ألونسو: "مشروع العمر" في أستون مارتن كان أساسيًا وراء صفقتي الجديدة

F1 فورمولا 1
ألونسو: "مشروع العمر" في أستون مارتن كان أساسيًا وراء صفقتي الجديدة
ألونسو يجدد عقده مع فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد لعدة مواسم

ألونسو يجدد عقده مع فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد لعدة مواسم

F1 فورمولا 1
ألونسو يجدد عقده مع فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد لعدة مواسم
ام-سبورت تتّجه لطرح تحديث سيارة بوما في رالي كرواتيا

ام-سبورت تتّجه لطرح تحديث سيارة بوما في رالي كرواتيا

WRC دبليو آر سي
رالي كينيا
ام-سبورت تتّجه لطرح تحديث سيارة بوما في رالي كرواتيا

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط