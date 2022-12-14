أستون مارتن تكشف السبب الرئيسي وراء تكتيك الإطارات المستعملة

برزت الحظيرة البريطانيّة على نحوٍ منفردٍ هذا العام على صعيد دخولها السباقات في العديد من المناسبات من دون أيّة إطارات "ميديوم" و"هارد" جديدة بالكامل.

وجاء ذلك نتيجة إقدامها بشكلٍ متواتر على استخدام مجموعات إطارات السباق للفّة واحدة.

وجذب ذلك التكتيك اهتمام الكثيرين وأطلق سلسلة من النظريات بأنّ الفريق يفعل ذلك لاعتقاده بأنّ إدخال الإطارات ضمن دورة رفع حرارة بلطف خلال لفّة تجارب حرّة يُجهّز المكوّنات الكيميائيّة للإطارات لتدوم أكثر في ظروف السباق.

لكنّ طوم ماكلاو مدير الأداء في أستون مارتن قال أنّ ما كان يفعله الفريق جاء نتيجة حاجته لتحسين تدريباته على وقفات الصيانة.

وقال: "كنّا نُعاني حقًا على صعيد وقفات الصيانة في بداية العام. كنّا ثامن أو عاشر فريقٍ على صعيد وقفات الصيانة. ولا يُمكنك التسابق على نحوٍ استراتيجي عندما تكون وقفات صيانتك غير مستقرّة".

وأضاف: "اكتشفنا أنّنا لسنا سيّئين جدًا في التدريبات. لكن مع دخول السيارات في منطقة الفريق، فقد عانينا لأسبابٍ متنوّعة. لذا بدأنا بالقول: حسنًا، إن كان بوسعنا إجراء تدريبٍ حيٍ على وقفات الصيانة خلال عطل نهاية الأسبوع، فسيُساعدنا ذلك. كم من مرّة يُمكننا فيها فعل ذلك؟".

وأكمل: "عادة ما نفعل ذلك باستخدام الإطارات التي لن نستعملها في السباق. لذا ابتكرنا هذا الحلّ من أجل رفع عدد التدريبات، وذلك هو السبب الرئيسي وراء ذلك".

لكنّ ماكلاو يعتقد في المقابل بأنّه كانت هناك جولات معيّنة كانت فيها الإطارات المستعملة للفّة مفيدة أكثر من إطارات جديدة بالكامل في السباق.

وقال: "نُحاول فهم هذه التركيبات، وهناك ظروفٌ معيّنة قليلة على حلبات معيّنة ربّما ساعد فيها ذلك. لكن لم يكن ذلك هو السبب الرئيسي بشكلٍ عام".

من جانبها لاحظت بيريللي تلك العمليّة هذا العام، لكنّها شكّكت على الدوام في توفيرها لأيّة مكاسب على صعيد الأداء.