أستون مارتن تقيّم "بشكل حثيث" خياراتها في الفورمولا واحد وسط شائعات أودي

مع توجه أودي وبورشه لتأكيد مشاركتهما في الفورمولا واحد بدءاً من 2026 تزامناً مع اعتماد قوانين المحركات الجديدة، بدأ التركيز نحو الكيفية التي ستشارك بهما العلامتان الألمانيتان.

وبينما يبدو أن بورشه تسير على طريق التحالف مع ريد بُل، وضمان تزويدها بوحدات الطاقة الجديدة، فإنّ طريق أودي لم تتضح معالمه بعد.

وعُلم أنها تخوض مفاوضات في مراحل متقدمة مع مكلارين حيال إمكانية استحواذ، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه المفاوضات توقفت نظراً لعدم اتفاق الطرفين على صيغة ترضي الطرفين.

لكن وبالرغم من تضاؤل فرص شراكة مع مكلارين، لكن هناك خيارات أخرى قائمة.

حيث تبدو ويليامز منفتحة على شراكة بينما أشارت مصادر إلى وجود مفاوضات مع أستون مارتن حيال شراكة طويلة الأمد، خاصة وأنّ مالك الفريق لورانس سترول يرغب بنقل الفريق إلى مصاف فرق المقدمة.

كما أن الشراكة مع أودي، سواء عبر العمل معاً أو استحواذ كامل، قد تؤمن للفريق فرصة دفعة إضافية - أو حتى تأمين مخرج لـ سترول من الفورمولا واحد إن كان يرى أن الفريق لا يكسب ما يكفي من مال.

وأشارت أستون مارتن في وقت سابق هذا العام إلى أنّها تدرس إمكانية بناء وحدة الطاقة الخاصة بها وفقاً لقوانين 2026، لذا فإن تعاقداً مع أودي يعتبر خطوة منطقية لتأمين ميزانية كافية ومعرفة تقنية وافية.

وعند السؤال من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال إمكانية شراكة مع أودي، لم تنفِ أستون مارتن بشكل واضح هذه التكهنات.

حيث قال متحدث باسم الفريق: "نحن مسرورون حالياً بمزود وحدات الطاقة - مرسيدس. وحدات طاقة مرسيدس جيدة".

وأكمل: "ليست لدينا خطط بديلة في الوقت الراهن، لكن كل شيء ممكن في الفورمولا واحد، ونحن نستكشف بشكل حثيث خياراتنا مع شريكنا الاستراتيجي أرامكو".

يشار إلى أن أودي وبورشه قد صرحتا بأن القرار النهائي حيال إمكانية المشاركة في الفورمولا واحد سيتخذ حالما يتم إصدار القوانين الجديدة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".