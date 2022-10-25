أستون مارتن تقترب من بلوغ اتفاق مع "فيا" حول عقوبة سقف النفقات
يقترب فريق أستون مارتن من إتمام اتفاق "خرق مقبول"، يتعلق بخرقه الإجرائي لقوانين سقف النفقات في الموسم الماضي من بطولة العالم للفورمولا واحد.
حددت "فيا" أستون مارتن إلى جانب كل من ريد بُل ريسينغ وويليامز بأنهم أخفقوا في الالتزام الكامل بالقوانين المالية لموسم 2021.
مع ذلك، وبينما تم الكشف عن أن ريد بُل قد تجاوزت سقف النفقات وارتكبت أخطاء إجرائية، لكن أستون مارتن وويليامز كان ضمن خرق إجرائي فقط.
وفي حالة ويليامز تعلّقق الأمر بتأخير تقديم المستندات من قِبَل شركة محاسبية خارجية، وتم تسوية المسألة عبر دفع الفريق غرامة قيمتها 25 ألف دولار في وقت سابق من هذا العام.
فيما دخلت أستون مارتن في مفاوضات مع "فيا" لبعض الوقت، ومن المرجّح أن تُعلن نتيجة تلك المحادثات هذا الأسبوع.
ويعني اتفاق "الخرق المقبول" اعتراف الفريق بارتكابه للخطأ وتقبّله رسميًا أيّة عقوبة يوقّعها الكيان الحاكم للبطولة.
وتعقيبًا على ذلك علّق مايك كراك مدير الفريق قائلًا: "نخوض نقاشات مع فيا. أعتقد بأنه سيتم تسوية المسألة خلال الأيام المُقبلة".
وأضاف: "خضنا محادثات على مدار نهاية الأسبوع في أوستن كذلك. أثق بأنه سيتم حلّ المسألة قريبًا".
فيما قلل كراك من الإشارات بوجود إحباط داخل معسكر أستون مارتن بسبب الأضرار التي طالت صورة العلامة البريطانية عبر وجودها ضمن ذلك الخطأ.
حيث قال: "أعتقد بأن القوانين معقدة. والوضع ليس محبطًا، حيث يُظهر بأن علينا القيام بعمل أفضل في المستقبل حتى لا نواجه مثل تلك المشاكل مجددًا".
واختتم: "لكن في النهاية، أعتقد بأن الأمر الأكثر أهمية هو أننا كنا تحت سقف النفقات. والخطأ كان في أمور إجرائية".
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