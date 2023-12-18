أستون مارتن: تقارب الفرق سيؤدي إلى موسم "مذهل" في 2024

رغم هيمنة ماكس فيرستابن وفريقه ريد بُل على مقاليد المنافسات في موسم 2023، لكن ماكولو يرى بأن ثالث موسم في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية قد يشهد تقارب تأديات الفرق.

وأشار إلى التصفيات والسباق في جولة أبوظبي الختامية، حين تنافست عدة فرق على المراكز العشرة الأولى، كدليل على إمكانية تقارب المستويات.

فقال: "لو نظرنا إلى وجود ثمانية فرق ضمن المراكز العشرة الأولى ومدى تقارب التصفيات، فذلك مذهل، أليس كذلك؟".

وأكمل: "ذلك يظهر مقدار أهمية ثبات القوانين الذي يؤدي دوماً إلى تقارب المستويات".

وأردف: "تقدمت بعض الفرق بشكل جيد للغاية، لكنني أعتقد أنهم سيبدؤون الموسم الجديد بشكل سيء. أعتقد أن العام المقبل سيكون رائعاً للرياضة".

وأضاف: "الجميع يحاول كسب المزيد من الارتكازية للحصول على أفضلية في المسار".

وأشار ماكولو إلى أن أستون مارتن لن تتمكن من تكرار الأداء الذي حققته في الفترة الشتوية الماضية حين انتقلت من المركز السابع ضمن البطولة للمنافسة على مراكز منصة التتويج في بداية موسم 2023.

فقال: "أعتقد أنك وحين لا تقدم أداء ممتازاً في الموسم السابق، فإن التقدم يبدو كخطوة كبيرة. بالتالي إن كررنا نفس الخطوة العام المقبل سنصبح أمام ريد بُل، وذلك لن يحصل!".

وأكمل: "كنا نطور السيارة العام الماضي، وخلال القسم الأخير كنا قريبين للغاية من رابع أسرع الفرق".

وكشف ماكولو أن هدف أستون مارتن هو تقديم سيارة قادرة على المنافسة في حلبات مختلفة دون تغيير كبير في خصائصها.

فقال: "نحن نحاول تقديم سيارة بوسعها المنافسة على جميع الحلبات دون تغييرات كبيرة".

وأكمل: "حالياً، نقوم بتعديل المكونات نوعاً ما. لهذا كنا نبدل بعض القطع بين جولة وأخرى".

واختتم: "الهدف للموسم المقبل هو عدم الاضطرار لإجراء تلك التبديلات، وأن يكون المستوى المبدئي للسيارة أفضل".