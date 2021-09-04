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أستون مارتن تُفنّد تواصلها مع ألونسو للقيادة لصالحها في 2022

فنّدت أستون مارتن تقديمها لأيّ عرضٍ لفرناندو ألونسو ليكون زميل لانس سترول في العام المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد.

أستون مارتن تُفنّد تواصلها مع ألونسو للقيادة لصالحها في 2022

انتشرت شائعات خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة هولندا الكبرى مفادها أنّ لورنس سترول مالك أستون مارتن تواصل مع الإسباني ليُغادر ألبين وينضمّ إلى الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون لموسم 2022.

وازدادت حدّة تلك الشائعات عبر عشاء حمع سترول بفلافيو برياتوري مدير أعمال ألونسو خلال العطلة الصيفيّة.

وجاء ذلك قبل توصّل ألونسو وألبين لاتّفاق لتفعيل بند تمديد شراكتهما للعام المقبل، وجاء ذلك في الوقت الذي لم تُؤكّد فيه أستون مارتن بعد صفقة سيباستيان فيتيل الحاليّة لموسم 2022.

لكن مع اتّجاه أستون مارتن لإتمام صفقة فيتيل بشكلٍ وشيك، فنّد الفريق فكرة رغبته في التعاقد مع ألونسو.

وقال متحدّثٌ باسم الفريق: "لم يُقدّم لورنس سترول أيّ عرضٍ لفرناندو ألونسو للقيادة لصالح الفريق مثلما أشارت بعض وسائل الإعلام".

وأضاف: "جمع عشاء بين لورنس وفلافيو برياتوري مدير أعمال ألونسو في سردينيا خلال العطلة الصيفيّة. لورنس وفلافيو أصدقاء، تناولا العشاء معًا في ساردينيا في العديد من المناسبات على مرّ الأعوام. كانت مناسبة اجتماعيّة ولا شيء غير ذلك".

بدوره قال أوتمار زافناور مدير فريق أستون مارتن أنّه يتوقّع انتهاء المحادثات الرسميّة مع فيتيل حيال عقده الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتمّ تأكيد الصفقة قبل نهاية الموسم.

وقال زافناور في زاندفورت: "لدينا عمليّة نمرّ بها في عقودنا. بالرغم من أنّني لا أودّ الحديث عن تفاصيلها بشكلٍ علني، إلّا أنّ هناك نقاطًا معيّنة على الصعيد الزمني".

وأضاف: "ستأتي تلك النقاط في الأسابيع القليلة المقبلة، وحالما نتجاوزها فأنا متأكّدٌ من أنّنا سنُعلن عن كلّ شيء".

وكان فيتيل قد انضمّ إلى أستون مارتن بعد نهاية محبطة لمسيرته مع فيراري.

وبالرغم من البداية الصعبة لموسمه، حيث تضرّر بالافتقار للمسافات في التجارب الشتويّة، فإنّه أحرز تقدّمًا جيّدًا وحقّق منصّة تتويج الفريق الوحيدة حتّى الآن بحلوله ثانيًا في سباق أذربيجان.

كما حلّ الألماني ثانيًا على المسار في سباق المجر، لكن تمّ إقصاؤه بسبب عدم توافر وقودٍ كافٍ في سيارته بعد السباق من أجل الفحوصات.

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