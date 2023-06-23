أستون مارتن تفنّد الانتقادات ضد سترول مع الاقتراب من العطلة الصيفية
شدد مايك كراك مدير فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد على أن لانس سترول سيقدم مستويات أعلى من الأداء خلال السباقات التي تسبق العطلة الصيفية، حيث يعاني حالياً لمجاراة زميله فرناندو ألونسو.
قبيل جائزة كندا الكبرى، عبّر لورانس سترول والد لانس ومالك الفريق، عن أمله بتحقيق منصة تتويج مزدوجة على أرض سباق الموطن، لكن بعد تصفيات مخيبة للأمل فشل سترول بالتأهل من القسم الثاني، لينطلق من المركز 16 بعد تلقيه لعقوبة.
وقدم سترول إحدى أقوى تأدياته حتى الآن، بالرغم من خسارته للوقت بسبب التوقيت غير المناسب لسيارة الأمان، لكنه شق طريقه للأمام لينهي تاسعاً في مونتريـال، لكن هذه النتيجة ما زالت تبدو ضعيفة مقارنة بمنصة تتويج ألونسو السادسة له حتى الآن خلال 8 جولات.
وبدأ موسم سترول بشكل صعب، حيث تعرض لحادثة دراجات هوائية تأذى معصمه بسببها، حيث كشف بأنه لم يشعر بالراحة الكاملة خلف المقود إلا مع الوصول إلى جولة موناكو الشهر الماضي.
ويسعى فريق أستون مارتن لمساعدة سترول على رفع سرعته لمنافسة فريقي مرسيدس وفيراري، حيث سجّل ألونسو لوحده حتى الآن 117 نقطة من أصل مجموع نقاط الفريق البالغ 154.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان هناك قلق إزاء عدم قدرة سترول على تقديم الأداء المطلوب، دافع كراك عن أداء سائقه الشاب.
فقال: "في التصفيات، عانى مع التماسك، وبالتالي فقد الثقة، وبعد ذلك يصبح الوضع صعباً جداً".
وأكمل: "في السباق، أعتقد أنه قاد بشكل جيد جداً. أخرجناه من الزحام وحين بات خارج الزحام تمكن من تسجيل أزمنة جيدة تجاري سائقي المقدمة".
وتابع: "حين تكون ضمن قطار ’دي آر أس’ من الصعب التقدم من المركز 16 حتى التاسع، أعتقد أنه إنجاز رائع".
واسترسل: "بالمقارنة مع زميله الذي حقق المركز الثاني، فإن البعض يعتقد بأن الأداء ليس جيداً. لكن مع الأخذ بعين الاعتبار موقع انطلاقه، أعتقد أنه كان أداء جيداً جداً".
بالمقابل، اعترف كراك بأن وتيرة سترول في التصفيات بحاجة للتحسين، نظراً لأهمية التصفيات في تقرير نتائج السباقات.
حيث يرى بأن السباقات المتبقية قبل العطلة الصيفية قد تشهد تحقيق كلتا السيارتين نتائج متقاربة ضمن المقدمة.
حيث قال: "نعلم أنه قوي جداً على الحلبات السريعة، وأمامنا البعض منها".
واختتم: "أنا واثق من قدرتنا على تحقيق نتائج قوية مع كلتا السيارتين".
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