أستون مارتن تفشل في محاولة مراجعة إقصاء فيتيل من سباق المجر

أملت الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون إقناع المراقبين بالنظر مجدّدًا في قضيّتها وذلك بعد إقصاء سيارة فيتيل من المركز الثاني في سباق بودابست لفشلها في توفير عيّنة اللتر الواحد القانونيّة من الوقود لفحوصات ما بعد السباق.

واعتقدت أستون مارتن في البداية أنّ بيانات نظام القياس عن بعد من السيارة أظهرت وجود 1.44 لتر في الخزّان أكثر من الـ 0.3 لتر التي قامت "فيا" بسحبها من السيارة.

ويُعتقد بأنّ خللًا ي نظام الوقود على السيارة ساهم في تلك الظروف، وهو ما كان يعني عدم تنقّل الوقود إلى الخزّان الذي يُمكن لفيا سحب الوقود منه.

وقام الفريق بتفعيل حقّ طلب المراجعة مع المراقبين، كما أنّه استأنف العقوبة في ذات الوقت.

لكنّ "فيا" رفضت اليوم الإثنين ضمن جلسة الاستماع طلب مراجعة القضيّة لأنّ الإشارات الأخيرة من الفريق تفيد بوجود مشكلة ميكانيكيّة أدّت إلى عدم تواجد لترٍ من الوقود في الخزّان.

إذ من أجل قبول طلب المراجعة فإنّ أستون مارتن احتاجت لتقديم مكوّنات جديدة "مهمّة وذات صلة" تمّ اكتشافها بعد الحدث ولم تكن متاحة للمتنافس في وقت القرار.

وأثناء جلسة الاستماع فقد تقدّم الفريق بتحليل من أكثر من 100 قناة من بيانات متعلّقة بنظام الوقود ليُبيّن وجود عطلٍ في نظام الوقود على سيارة فيتيل.

وأدّى هذا العطل في خليّة الوقود إلى تفعيل مضخّة الهواء لأقصى قدر، وهو ما كان يعني تصريف قدرٍ كبير من الوقود من السيارة.

وقبلت "فيا" أنّ هذا الدليل، الذي أشار إلى سوء تشغيل في صمام تسريح الضغط في خليّة الوقود، مثّل مكوّنًا جديدًا.

لكن على خلفيّة المزيد من التحقيقات التي أجرتها أستون مارتن، تبيّن أنّ الفريق يعتقد بأنّه كان هناك أقلّ من لترٍ متبقٍ من الوقود في السيارة في نهاية السباق بسبب مشكلة نظام الوقود. لذا شعرت "فيا" أنّ هذا الدليل الجديد لم يكن ذا صلة بالقضيّة.

وبشكلٍ حاسم فإنّ قرار المراقبين الأصليّ كان مبنيًا على عدم توافر عيّنة اللتر الواحد من الوقود بصرف النظر عن الأسباب وراء ذلك.