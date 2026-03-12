"لماذا لا يجب أن تكون هناك أخبار جيدة؟"

بهذه العبارة التي جاءت بنبرة ساخرة، استقبل رئيس قسم العمليات على الحلبة في فريق أستون مارتن، مايك كراك، وسائل الإعلام في شنغهاي، محدداً بذلك نغمة الحديث الذي تلا ذلك.

لا يزال هناك الكثير من التوضيح الذي يتعين على كراك تقديمه إلى جانب المدير العام للعمليات على الحلبة في هوندا شينتارو أوريهارا، بعد انسحاب فرناندو ألونسو من سباق جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحي للموسم نهاية الأسبوع الماضي، في حين أنهى لانس سترول السباق متأخراً بـ15 لفة، وبالتالي لم يتم تصنيفه.

تعود مشاكل أستون مارتن إلى شريك محركاتها الجديد؛ إذ تسببت اهتزازات شديدة صادرة من وحدة الاحتراق الداخلي في إتلاف جميع البطاريات خلال الاختبارات، كما منعت السائقين من إكمال مسافة سباق كاملة بشكل متواصل، بسبب مخاوف من حدوث "تلف دائم في الأعصاب" في أيديهم، بحسب ما قال مدير الفريق، أدريان نيوي.

وفي سباق ملبورن، خاض ألونسو فترة قيادة من 13 لفة، تلتها استراحة لمدة 16 دقيقة، ثم فترة أخرى من ثماني لفات؛ بينما أكمل سترول 34 لفة متتالية، ثم تسع لفات أخرى بعد أن أمضى 18 دقيقة في المرآب.

لانس سترول، أستون مارتن الصورة من قبل: William West / AFP via Getty Images

لم يكن هناك الكثير من الوقت لإحداث تحول كبير، إذ يقام سباق جائزة الصين الكبرى هذا الأسبوع، لكن وفقاً لهوندا فإن الوضع يتحسن.

حيث قال أوريهارا: "لقد أحرزنا بعض التقدم فيما يتعلق بمشكلة الاهتزازات، وما زلنا نواصل العمل بجد لتقليل الاهتزاز. ما تزال الموثوقية نقطة التحدي لدينا من أجل التحسن. لذلك ما زلنا نعمل بجد من خلال الحوار مع أستون مارتن، وقد وجدنا شيئاً ما، إجراءً مضاداً آخر، لذلك ربما يمكننا تجربة شيء ما".

وتابع: "كما أننا أكملنا مسافة كبيرة من الكيلومترات خلال السباق، لذلك تعلمنا شيئاً من حدث السباق فيما يتعلق بقابلية القيادة وكذلك إدارة الطاقة. لذلك قمنا بإدخال ذلك في نظام المحاكاة لدينا".

وبما أن قطع الغيار كانت مشكلة، كانت هوندا تعمل على إصلاح البطاريتين الوحيدتين اللتين كانتا متاحتين في ملبورن.

حيث قال أوريهارا: "نحن نحاول إصلاح البطارية. لقد رأينا بعض التقدم الجيد من حيث عملية الإصلاح. لا يمكنني قول التفاصيل الدقيقة، لكننا نواصل العمل بجد لإصلاح البطارية. لذلك ربما يمكننا إصلاح البطارية، لأن مشكلة تلك البطارية لا تتعلق بالاهتزازات، بل بأشياء صغيرة داخل البطارية".

لانس سترول، أستون مارتن الصورة من قبل: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

ومع ذلك، عندما سُئل عن عدد البطاريات المتوفرة لدى أستون مارتن وهوندا خلال عطلة نهاية أسبوع سباق الصين، كان كل من كراك وأوريهارا متحفظين.

فقد أجاب أوريهارا في البداية: "لا يمكننا قول العدد الدقيق، لكننا نواصل محاولة إصلاح البطارية للحصول على المزيد من القطع الاحتياطية. لكن، آسف، لا يمكنني قول العدد".

ثم بعد الضغط على الاثنين لمعرفة ما إذا كان هناك عدد أكبر من البطاريات مقارنة بما كان متوفراً في ملبورن، بغض النظر عن الرقم الدقيق؛ ردّ كراك قائلاً:

"أعتقد أنه لا ينبغي لنا... ما الفائدة إذا واصلنا الحديث عن عدد البطاريات؟ لا أعتقد أن هذا أمر ينبغي أن نحاول الإصرار عليه والإصرار عليه والإصرار عليه. لدينا وضع تم الكشف عنه في ملبورن، ولا أعتقد أنه ينبغي أن نستمر في هذا النقاش حول عدد البطاريات، إذا سمحتم".

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هوندا لديها ثلاث بطاريات في شنغهاي: أي بطارية احتياطية واحدة.

ثم سُئل الثنائي عن مدى سلامة البطاريات التي كانت في ملبورن؛ كما تم طرح تعليقات نيوي حول اكتشافه وضع التوظيف الصعب لدى هوندا في نوفمبر الماضي فقط.

ليردّ أوريهارا ببساطة: "أيضاً، أريد أن أركز على الجانب التقني في هذا الاجتماع. هل هذا مناسب لكم؟"

أما فيما يتعلق بالاهتزازات التي تعرض لها السائقون، فلم تكن محور تركيز هوندا، إذ أعطت الشركة المصنعة الأولوية لموثوقية وحدة الطاقة نفسها.

كان السائقان محبطين وهذا مفهوم، حيث قال سترول أن الاهتزازات كانت أشبه بـ"تعريض نفسك لصدمة كرسي كهربائي"؛ وزادت الأمور سوءاً بسبب النقص الكبير في أداء السيارة. كان ألونسو أبطأ بمقدار ثانيتين ونصف عن الوتيرة في المرحلة الأولى من التصفيات؛ ولم تكن أبطأ منه سوى سيارات فريق كاديلاك.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Paul Crock / AFP via Getty Images

ومع ذلك، أبدى كراك تعاطفاً مع إحباط سائقيه.

حيث قال: "كما تعلمون، إنه وضع صعب، بطبيعة الحال. لا أحد يريد أن يكون في هذا الموقف، لكن السائقين جزء من الفريق مثلنا تماماً، ونحن في هذا معاً. لذلك علينا أن نحاول إيجاد طرق للعمل معاً".

وأكمل: "أحياناً يكون الأمر أكثر عاطفية، وأحياناً يكون أكثر بنّاءً، ويجب أن تفهموا أن السائقين في وضع فريد لأن عليهم القيام بما نقوم به هنا طوال الوقت. بعد كل حصة، عليهم الإجابة عن الأسئلة، وعليهم الإجابة عن أسئلة صعبة للغاية بالنسبة لهم. وغالباً لا يكون لديهم حل أو الإجابة الصحيحة ليقدموها. لذلك أعتقد أن مستوى إحباطهم مفهوم إلى حد ما وأنه أعلى قليلاً".

والآن، ماذا يمكن لأستون مارتن أن تستهدف في نهاية هذا الأسبوع؟ هل إنهاء السباق هدف واقعي بالفعل؟

أصر كراك قائلاً: "كل لفة تقطعها مهمة. عندما تذهب للسباق، يجب أن يكون هذا الهدف الأول. لذلك سنحاول".

واختتم: "أعتقد أنه مع الخطوات التي قمنا بها، ومع خطوات أخرى سنحاولها هذا الأسبوع، فإن ذلك سيقربنا من ذلك الهدف، وهذا سيكون الهدف بطبيعة الحال".

