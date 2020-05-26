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أستون مارتن تعين مويرز رئيس "إيه أم جي" بمنصب المدير التنفيذي

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أستون مارتن تعين مويرز رئيس "إيه أم جي" بمنصب المدير التنفيذي
26-05-2020

أعلنت أستون مارتن تعيين توباياس مويرز رئيس "مرسيدس-إيه أم جي" بمنصب المدير التنفيذي الجديد بديلاً عن آندي بالمر.

يأتي تعيين مويرز الذي سيستلم مهامه بدءاً من أول شهر أغسطس/آب، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي بدأها المستثمر الجديد لورانس سترول.

وسيرحل آندي بالمر المدير التنفيذي الحالي بقرار ساري المفعول مباشرة، إذ سيستلم مهامه وبشكل مؤقت نائب الرئيس كيث ستانتون لحين وصول مويرز.

ويرى سترول أن مويرز، الذي يمتلك سمعة قوية للغاية بعد عمله في تحسين وضع "إيه أم جي"، سيقدم دفعة قوية للغاية للشركة.

حيث قال: "إنه محترف يمتلك موهبة استثنائية في عالم السيارات، ولديه سمعة تثبت ذلك مع إنجازات قوية خلال سنواته الطويلة مع ’دايملر’، والتي يمتلك معهم علاقة طويلة تقنية وتجارية ناجحة، ونحن نتطلع قدماً لمواصلة ذلك".

وأكمل: "طوال سنين مسيرته، تمكن من تحقيق التوسّع والنمو، إضافة إلى تقوية العلامة التجارية وتحسين المردود. إنه على المسار الصحيح مع أستون مارتن ضمن استراتيجيتنا للأعمال".

واختتم: "طموحنا لهذه الشركة، كبير وواضح ويتناسب تماماً مع تصميمنا على النجاح".

يشار إلى أن أستون مارتن ستخوض سباقات الفورمولا واحد الموسم المقبل، وذلك مع تغيير اسم فريق ريسينغ بوينت ليصبح فريقها المصنعي.

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