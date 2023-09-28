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أستون مارتن: تعليقات ألونسو عبر اللاسلكي ليست علامة على فقدان ثقته بالفريق

شددت أستون مارتن على أن تعليقات نجمها فرناندو ألونسو عبر اللاسلكي خلال سباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد، ليست علامة على فقدان ثقته بالفريق.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

بعد أن بدأت الموسم كأقرب منافسي ريد بُل، تراجعت أستون مارتن إلى الخلف ضمن ترتيب المنافسة، حيث باتت تقاتل فقط للبقاء ضمن مراكز النقاط خلال السباقات.

وخلال سباق سوزوكا، لم يُخفِ ألونسو مشاعره حيال وضع السيارة الحالي.

وبعد أن كان أول الداخلين من بين الستة الأوائل في سباق شهد معدلات تآكل مرتفعة جداً للإطارات، علّق ألونسو: "لقد رميتموني للأسود هنا بإدخالي مبكراً للمنصة". 

ولاحقاً، اشتكى من ضعف السرعة القصوى على المقاطع المستقيمة حيث لم يتمكن من إغلاق الفارق مع سيارة ألبين.

ولطالما اشتُهر ألونسو بتعليقاته النارية التي لا يُراعي فيها مشاعر أحد، وهذا ما يفعله حالياً وسط معاناة أستون مارتن الحالية.

لكن مايك كراك مدير الفريق، لا يرى في ذلك أية علامة على أن بطل العالم مرتين بدأ يفقد الثقة بالفريق، مؤكداً أنه يراها كحافز أكثر من مجرد انتقاد.

فقال: "أعتقد أننا لو استمعنا للعشرين سائقاً، لوجدناهم جميعاً ينافسون بشدة ويمتلكون الشغف. وإلا فإنهم ليسوا سائقين حقيقيين".

وأكمل: "لذا أعتقد أنها وبالنسبة لنا، فهي بمثابة حافز، وتفتح لنا مجالات مختلفة للنظر في المسائل المختلفة. لا بأس في ذلك على الإطلاق".

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بالمقابل، أوضح كراك أن انخفاض السرعة القصوى التي اشتكى منها ألونسو كانت بسبب مستويات الارتكازية المرتفعة التي اختارها الفريق للمساعدة في إدارة الإطارات.

فقال: "عليك اتخاذ القرار حيال ذلك. وفي نهاية  المطاف، حاولنا تجربة عدة أمور قبل أن نقرر أخيراً اتباع ذلك في السباق".

وأكمل: "أعتقد أن السيارة كانت أفضل بقليل مما توقعنا على صعيد الأداء خلال السباق لناحية التآكل. لذا أعتقد أنه كان الخيار الصحيح".

وكشف كراك أن انخفاض تنافسية السيارة مردّه إلى عدم تحقيق التقدم المنشود مع التحديثات مقارنة بالمنافسين.

فقال: "إنها عملية التطوير. رأينا المنافسين يحققون تقدماً كبيراً. لكننا لم نحقق الكثير".

وحين سُئِل إن كان السبب هو تراجع أستون مارتن أم تقدم المنافسين، أجاب كراك: "أعتقد أن الآخرين تقدموا أكثر".

واختتم: "بالتأكيد كنا نفضل الحصول على مزيد من الأداء عبر التحديثات، لكن ما زال لدينا المزيد منها، أنا واثق أننا سنغلق الفارق قليلاً".

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