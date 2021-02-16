أستون مارتن تُعلن عن برنامج الكشف عن سيارتها لموسم 2021

على إثر تغيير اسم الفريق السابق ريسينغ بوينت إلى أستون مارتن في الفترة الشتويّة، كشف الفريق الآن عن تفاصيل خططه لإطلاق الفريق والسيارة الشهر المقبل.

وسيقيم الفريق حدث إطلاق رقمي على الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش يوم 3 مارس، واستدعى مشجّعيه حول العالم ليكونوا جزءًا من الحدث عبر التسجيل على الموقع الرسمي للفريق.

وسيكون موسم 2021 الأوّل الذي ستحمل فيه سيارة اسم أستون مارتن في الفورمولا واحد منذ الستينات.

وجاءت هذه الصفقة على إثر استحواذ لورنس سترول مالك ريسينغ بوينت على حصّة كبيرة من أستون مارتن في يناير 2020 ما مهّد الطريق أمام تغيير هويّة فريق الفورمولا واحد.

كما سيُسجّل حدث الإطلاق الظهور العلنيّ الأوّل لبطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل بألوان الفريق إثر انضمامه له قادمًا من فيراري.

وكان فيتيل حاضرًا بالفعل في مصنع الفريق في سيلفرستون من أجل قياس مقعده والتعرّف على طاقم الفريق.

وسيتجاور فيتيل مع لانس سترول في 2021، وستيطلّع الكنديّ الشاب للبناء على أفضل مواسمه في الفورمولا واحد العام الماضي الذي شهد تحقيقه لقطب الانطلاق الأوّل في مسيرته إلى جانب منصّتي تتويج.

مواعيد إطلاق سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021: