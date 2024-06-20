أستون مارتن تُعزّز جهودها لتأمين خدمات نيوي في الفورمولا 1

تواجه فيراري صعوبات متزايدة في سعيها لتأمين خدمات أدريان نيوي بعد أن تبين أن أستون مارتن استضافت مصمم الفورمولا 1 الأسطوري في زيارة سرية للمصنع

كان من المعروف منذ فترة طويلة أن أستون مارتن مهتمة بخدمات نيوي، حيث كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في مارس الماضي أن مالك الفريق لورانس سترول قدم له عرضًا شخصيًا.

وبينما يفكر نيوي الآن في خطوته التالية، وسط اهتمام عدد من الفرق بضمّه إلى مشاريعها، كشفت مصادر أنه تمّت استضافته في زيارة سرية لمرافق أستون مارتن في سيلفرستون مؤخرًا لرؤية كيفية تنظيم الفريق.

وأشارت مصادر إلى أن موظفي أستون مارتن طُلب منهم إخلاء المصنع خلال الزيارة في محاولة لمنع تسريب الأخبار عن زيارة نيوي.

وفي حين كانت فيراري لفترة طويلة هي الخيار المفضل لنيوي، كانت هناك شكوك حول ما إذا كان سيكون مهتمًا بالتحول الكبير الذي سيحتاجه للالتزام تجاه فريق مارانيلو.

بدلاً من ذلك، سيكون التحول إلى فريق بريطاني منطقيًا أكثر، ويبدو أن هناك العديد من الفرق المهتمة.

وفي حين أن فيراري وأستون مارتن كانتا أبرز المرشّحين لتأمين خدمات نيوي، تشير المصادر إلى أن مكلارين ومرسيدس أيضًا تدفعان بقوة وراء الكواليس لجذب نيوي – على الرغم من أن كلا الفريقين في العلن بقيا صامتين بشأن الأمور ويؤكدان أنهما راضيان عن تشكيلاتهما التقنيّة الحالية. حتى فريق ويليامز حاول علانية اجتذابه هو الآخر.

ولدى أستون مارتن بالتأكيد الطموح الذي يرغب نيوي في رؤيته من فريق، والانتقال إلى هناك سيؤدي إلى تجديد علاقة العمل التي كان يتمتع بها في ريد بُل مع مديره التقني دان فالوز.

كما سيفتح ذلك الباب لشراكة مع السائق فرناندو ألونسو، السائق الذي تحدث عنه نيوي نفسه بأنه كان يرغب في العمل معه في مرحلة ما من مسيرته.

وتحدث نيوي العام الماضي عن السائقين الذين كان يأمل في تصميم سيارات لهم قائلاً: "العمل مع فرناندو ولويس كان سيكون رائعًا. لكن هذا لم يحدث أبدًا. إنها الظروف أحيانًا، هكذا هي الأمور".

أدريان نيوي، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور ريد بُل

كما أعرب ألونسو نفسه عن آماله العام الماضي في أن يتمكن من القيام بشيء ما مع نيوي في المستقبل.

"إنه أسطورة في هذه الرياضة" قال ألونسو، وأضاف: "كنا قريبين جدًا من العمل معًا عدة مرات وتحدثنا عن هذا".

وأردف: "أتمنى يومًا ما أن أعمل معه... سأقود سيارة أستون مارتن فالكيري (مشروع سيارة الطريق الذي قاده نيوي في البداية) في المنزل وربما سأشعر بشيء ما بالفعل عندما أقفز فيها وهذا سيجعلني سعيدًا".

جانب آخر مثير للاهتمام في سعي فيراري لجذب نيوي هو الاهتمام الأخير بمستقبل إنريكو كارديلي، رئيس قسم الهيكل والانسيابيّة الهوائية.

ويُفهم أن كارديلي تلقى عرضًا جادًا من أستون مارتن للانضمام إلى الفريق، وهو ما قد يكون مغريًا للإيطالي إذا شعر أن وصول نيوي إلى فيراري سيتجاوز المساهمة التي قدمها للفريق.

كما قد يكون ذلك أيضًا إشارة تحذير لفيراري بأنها قد تخاطر بإزعاج بعض نجومها إذا أبرمت صفقة مع نيوي.

لكنّ الوضع المحيط بأستون مارتن ونيوي وكارديلي يُعدّ دليلًا على أن مالك الفريق سترول لا يجلس مكتوف الأيدي في رغبته في تعزيز قوة الفريق في سعيه للوصول إلى مقدمة الفورمولا 1.

وتحدث ألونسو مؤخرًا عن عقلية أستون مارتن قائلاً: "لا يوجد فريق آخر في الحلبة لديه الطموح والخطط للمستقبل مثل أستون".

ثمّ تاب: "لكن في نفس الوقت، عليك تحقيق هذه الأهداف وتقديم هذه النتائج. هذا الفريق كان جديدًا جدًا قبل عامين. لقد ضاعف تقريبًا عدد الأشخاص الذين يعملون في المصنع. كانوا في مبنى جوردان القديم، والآن هم في مصنع حديث للغاية".