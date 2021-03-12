أستون مارتن تعدّل على أرضية سيارتها للتجارب الشتوية في البحرين

ربما كانت أستون مارتن أكثر فرق الفورمولا واحد انفتاحًا فيما يتعلّق بإطلاق مقاتلتها لهذا الموسم، لكن ومع خروج سيارتها "أيه.ام.آر21" إلى الحلبة في البحرين مع انطلاقة التجارب الشتوية، كان واضحًا بأنّ الفريق يستعين بعدد من التغييرات، أبرزها على أرضية سيارته التي شهدت تحديثات مثيرة للاهتمام.

ومن أجل استعادة الأداء الضائع إثر القوانين الجديدة، سيتعيّن على أجزاء معينة من السيارات أن تعمل على نحوٍ مكثّف أكثر من الناحية الانسيابية.

ومن أهم تلك الأجزاء، مقطع أرضية السيارة أمام القطع المائل الجديد، حيث يتحمّس الجميع لإعادة تصميم حافة الأرضية من أجل تعويض خسارة الثقوب المغلقة التي باتت عنصرًا أساسيًا في تصاميم السيارات في البطولة.

وإذا ما قارنّا الصور من الإطلاق الرسمي مع ما شاهدناه اليوم على الحلبة، فسيكون بوسعنا رؤية أنّ أستون مارتن قد ثبتت بالفعل أرضية جديدة بخصائص معدّلة.

أرضية سيارة أستون مارتن ايه.ام.آر21 تصوير: صور موتورسبورت

إذ تمّ في البداية تحويط حافة الأرضية بإطار إضافي يساهم في إنشاء العديد من الخطوط المنحدرة ويتطلّب أن يتم كذلك تصميم الرفرفات المثبتة بالأعلى على ذات النسق (الأسهم الحمراء بالأعلى).

في الأثناء، فقد تمّ كذلك تعديل الزعانف المثبتة على الأرضية حول القطع المائل والشق، كما تغيّر شكلهم وتمت زيادتهم من 3 إلى 5.

هذا وستساهم تلك التغييرات في استعادة بعض من الأداء الانسيابي المفقود جرّاء تعديلات القوانين، حيث أنها تساعد على إبعاد تدفق الهواء عن المناطق المتاثّرة مباشرة.